山崎天（櫻坂46）×せいら×鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、初共演となる豪華ViViモデル3人が4月号の表紙に！　「ViVi顔」ずらりのViViモデル全員集合企画も

株式会社講談社

ViVi4月号・通常版の表紙を務めた山崎天（櫻坂46）、せいら、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）。知名度や影響力はもちろん、圧倒的なカリスマと才能を持つ多種多様な3人の世界線が、「ViVi」という媒体を介してついに繋がりました。

初めての組み合わせとなる撮影では、3人で顔を極限まで近づけたポーズをとることに。既に愛され大型新人こと鎮西寿々歌は「天ちゃんとは撮影で会うのは初めてだし、せいらちゃんともまだ2回目だし。こんな初めての撮影から、抱き合ったり、顔がすっごい近かったり……（笑）」と照れくさそうなご様子。また、ViViのファッションを引っ張るせいらは「ゼロ距離って感じで、緊張で息止めてた（笑）。でも、いざカメラの前に立つと自然と呼吸があった感じがした」と、確かな手応えを感じていました。そして、ViViの「強さと可愛さ」を象徴する存在になりつつある山崎天は、同じアイドルの鎮西と初めてのセッションとなりました。2人は撮影中にすっかり打ち解け、鎮西のことを“おすず”と呼び始め、反対に鎮西は“おてん”と呼びあう仲に。緊張と緩和の連続となった迫力の表紙とカバーストーリーをぜひ本誌でチェックしてください。

また、カバーストーリーには現役ViViモデル9人【村上愛花・アリアナさくら・嵐莉菜・山崎天・ブリッジマン遊七・せいら・雑賀サクラ・鎮西寿々歌・有坂心花】が全員集合したカットも掲載。圧巻の「ViVi顔」がズラリと並ぶ、ど迫力のカットをご堪能ください！

山崎天×せいら×鎮西寿々歌の3人が表紙のViVi4月号は2月20日（金）発売。ぜひお手に取ってみてください。

商品情報

ViVi 2026年4月号通常版

表紙：山崎天×せいら×鎮西寿々歌

付録：ViViモデル全員集合ピンナップ

価格：920円（税込）

発売日：2026年2月20日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4aeN0kx

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18536317/

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16591394

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1265509071

タワーレコード：https://tower.jp/item/7975479



