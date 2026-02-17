【埼玉県｜年度末の電池整理に】膨張モバイルバッテリー／スマホ／ノートPC電池を専門ルートで安全処分（3月継続決定）1個7,700円

SYSTR株式会社埼玉県のバッテリー回収

3月の埼玉県内では、引越し・退去・オフィス移転・年度末の最終整理が本格化し、倉庫・ガレージ・作業場・事務所の片付けや機器の入れ替えをきっかけに、

膨張したモバイルバッテリーや古いノートPC、電動自転車用バッテリー、電動工具用バッテリーなどがまとめて見つかり、

「危険だと分かっているが、処分方法が分からない」「退去日までにどうにかしたい」という相談が増えやすい時期です。

特に3月は、冬から春への寒暖差・結露・屋外保管品の温度変化により、長期間放置されていたリチウムイオン電池（充電式電池）の劣化が表面化しやすくなります。

車内放置・倉庫保管・物置収納などで凍結～急激な温度上昇が繰り返されることで、内部ダメージが進行しているケースも少なくありません。

劣化が進んだ電池は、膨張・発熱・液漏れ・発火といった重大事故につながる恐れがあり、集合住宅・倉庫・工場・テナントビルなど保管場所によっては、万一の際の被害が大きくなるリスクもあります。

特に年度末は人の出入りが多く、荷物移動も増えるため、接触や圧迫による事故リスクも高まります。

一方で、リチウムイオン電池は自治体によって回収不可（処理困難物）として扱われる場合があり、「清掃センターで断られた」「持ち込み先が見つからない」「退去前なのに受け入れ先が分からない」といった理由から、危険な状態のまま保管が続いてしまうケースも少なくありません。



誤って一般ごみとして排出すると、収集・中間処理工程で事故につながる可能性も指摘されています。

こうした状況を受け、埼玉県内で滞留しやすいリチウムイオン電池の安全回収を強化し、火災リスクの低減と新年度前の環境リセットにつなげるため、膨張・変形・発熱があるバッテリーも専門ルートで安全回収する取り組みを3月も継続します。

背景と目的

埼玉県では近年、家庭・事業所におけるリチウムイオン電池（充電式電池）の保有量増加が続いています。

特に3月は、引越し・退去・オフィス移転・年度末の棚卸が重なり、「処分方法が分からない電池」が一斉に見つかりやすい時期です。

保有増加の背景には、以下の要因があります。

・電動自転車／業務用アシスト自転車の普及（埼玉県内の通勤・配送利用増加）

・DIYや建設現場で使用される電動工具バッテリーの常備化

・倉庫・工場・事業所での長期保管（棚卸・機器入れ替え時に発見）

・ネット通販や防災備蓄によるモバイルバッテリー／ポータブル電源の複数所有

・引越し準備・新生活準備に伴う放置電池の発掘

3月は、冬から春への寒暖差・結露・車内放置品の温度上昇など保管環境の変化が起きやすく、長期間放置されていたリチウムイオン電池の劣化が表面化しやすいタイミングでもあります。内部ダメージが進行した電池は、膨張・発熱・液漏れ・発火といった重大事故につながる恐れがあります。

特に膨張したモバイルバッテリーやノートPC電池を誤って一般ごみ・不燃ごみとして排出した場合、収集車や中間処理施設での火災事故につながる可能性も指摘されています。集合住宅・倉庫・工場・作業場などでは、保管中のままでも事故リスクが高まります。

一方で、埼玉県内の多くの自治体では、リチウムイオン電池を「回収不可」「処理困難物」として扱う場合があり、

・清掃センターで持ち込みを断られた

・回収ボックスに入れられないと言われた

・膨張品は対応外と言われた

・どこに相談すればよいか分からない

といった理由から、危険な状態のまま保管が続いてしまうケースも少なくありません。

こうした状況を受け、埼玉県内で滞留しやすい膨張バッテリー・発熱電池・劣化したリチウムイオン電池の適正処理を促進し、火災リスクの低減と新年度前の安全確保につなげるため、当社では

耐火管理・絶縁処理・安全搬出・法令遵守・専門施設への適正搬出を徹底した回収体制にて、3月も強化対応を継続します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン（埼玉版）

実施期間：2026年3月1日～3月31日

※引越し・退去・年度末整理シーズン強化対応

回収料金：1個目：7,700円（税込）

2個目以降：1個につき 3,300円（税込）

対象品目：スマートフォン電池・モバイルバッテリー・ノートPCバッテリー・電動工具用バッテリーなど

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

※膨張・変形・発熱がある場合も回収可能

※出張回収・安全搬出込み

キャンペーン対応エリア

埼玉県内全域にて、リチウムイオン電池・膨張バッテリーの出張回収に対応しています。

3月は引越し・退去・年度末整理のご相談が増えるため、エリア別に順次対応枠を拡大中です。

※一部山間部・交通状況・積雪状況により当日対応が難しい場合があります

※予約状況により即日対応可否が変動します

○ 埼玉県｜回収対応エリア（県内全域）

【さいたまエリア】

さいたま市（大宮区・浦和区・中央区・南区ほか）

【南部エリア】

川口市／戸田市／蕨市／草加市／八潮市／三郷市

【西部エリア】

川越市／所沢市／狭山市／入間市／坂戸市／鶴ヶ島市／日高市／東松山市

【東部エリア】

越谷市／春日部市／久喜市／加須市／幸手市／白岡市／蓮田市

【北部エリア】

熊谷市／深谷市／本庄市／鴻巣市／行田市／羽生市

【その他地域】

朝霞市／志木市／和光市／新座市

秩父市 ほか埼玉県内全域対応

■ 埼玉県でこんな検索をされた方へ

・「埼玉県 バッテリー 回収」

・「さいたま市 リチウムイオン電池 処分」

・「川口市 膨張 モバイルバッテリー」

・「越谷市 電動工具 バッテリー 処分」

・「自治体 回収不可 電池 埼玉」

エリアと電池の状態（膨張・発熱など）をお知らせいただければ、最短の回収可否・対応日程をご案内します。

■ ご相談方法

現在地（市区町村）と電池の種類をお伝えください。

3月は退去期限直前のご依頼が集中するため、早めの確認がおすすめです。

よくあるお悩み

3月の埼玉県内では、引越し・退去・年度末整理をきっかけに、リチウムイオン電池の処分方法に関するご相談が増えています。

実際に多いお悩みはこちらです。

・倉庫や作業場に電動工具バッテリーが大量にあり、まとめて処分したい（埼玉県内で出張回収してほしい）

・ガレージ整理で、膨張したモバイルバッテリー／古いノートPC電池が見つかり怖い

・自治体（清掃センター）で「回収不可」「処理困難物」と言われたリチウムイオン電池の処分先がない

・寒暖差・結露・車内放置・屋外保管で劣化が進んだ気がする

・工場・事業所の管理担当として、火災リスクのあるバッテリーを年度末棚卸前に整理したい

・引越し準備で「何年も放置していた充電池」が見つかったが、埼玉県での正しい捨て方が分からない

・さいたま市／川口市／越谷市などで膨張バッテリーの回収業者を探している

リチウムイオン電池は、膨張・発熱・液漏れが進行している場合、保管中でも発火リスクがあります。

特に3月は荷物移動や圧迫が増えるため、事故リスクが高まるタイミングでもあります。

よく出る不用品例

🔋 モバイル・小型電子機器系

🔋 パソコン・通信機器系

🔋 電動工具・業務機器系

🔋 電動自転車・大型バッテリー系

🔋 倉庫・事業所の長期保管電池

🔋 膨張・発熱・変形など危険状態の電池

3月は引越し・退去・棚卸の影響で、これらがまとめて出るケースが非常に多いです。

🔋 モバイル・小型電子機器系

・膨張したモバイルバッテリー

・古いスマートフォン内蔵バッテリー

・タブレット端末の電池

・ワイヤレスイヤホン充電ケース

・ポータブル電源（小型タイプ）

「回収ボックスに入らない」「自治体で断られた」という相談が多いカテゴリ。

パソコン・通信機器系

・ノートPC用リチウムイオン電池

・取り外し済みPCバッテリー

・ルーター用バックアップ電池

・防犯機器の内蔵電池

退去・オフィス移転時にまとめて見つかることが多い。

🛠 電動工具・業務機器系

・インパクトドライバー用バッテリー

・丸ノコ／グラインダー用電池

・建設現場用充電式工具電池

・倉庫に長期保管されていた工具用電池

埼玉県内の工場・事業所・DIY利用者からの大量回収相談が増加中。

🚲 電動自転車・大型バッテリー系

・電動アシスト自転車バッテリー

・業務用配送自転車バッテリー

・劣化した大型リチウム電池

発熱・充電不能・寿命不明品が多い。

⚠ 危険状態の電池（3月特有）

・膨らんでケースが割れそう

・発熱したことがある

・液漏れしている

・寒暖差で劣化が進んだ可能性がある

・車内放置していた電池

3月は荷物移動が増えるため、圧迫・衝撃による事故リスクが高まる時期。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

3月の埼玉県内では、引越し・退去・年度末整理をきっかけに、リチウムイオン電池の回収相談が急増しています。

実際にご相談いただいているのは、こんな方です。

・埼玉県内の戸建て住宅にお住まいで、物置・納戸・ガレージに放置していたバッテリーを安全に処分したい方

・倉庫／ガレージ／作業場の整理で、膨張したモバイルバッテリーや電動工具電池が大量に出てきた方

・自治体（清掃センター）で

「回収不可」「処理困難物」と言われたリチウムイオン電池の処分先を探している方

・工場・事業所・店舗の管理担当として、

年度末棚卸前に危険物管理・火災リスク対策を進めたい方

・DIYや建設現場で電動工具を使用しており、

工具用バッテリー（マキタ・HiKOKI等）が溜まっている方

・寒暖差・結露・車内放置などによる劣化が心配で、

発火リスクを新年度前に解消したい方

・さいたま市／川口市／越谷市などで

「埼玉県 バッテリー 回収 業者」を探している方

■ 3月は事故前の対策として選ばれています

リチウムイオン電池は、膨張・発熱が進行している場合、

保管中でも発火リスクがあります。

特に3月は、

・引越しによる荷物移動

・倉庫整理での圧迫・衝撃

・気温上昇による内部劣化の顕在化

など、事故リスクが高まるタイミング。

そのため「退去期限前に」「年度内に整理しておきたい」という理由でのご相談が増えています

3月は年度末前の整理に最適なタイミング

3月は、冬から春への寒暖差や気温上昇の影響で、長期間保管していたリチウムイオン電池の劣化が表面化しやすい時期です。

さらに、引越し・退去・オフィス移転・年度末の棚卸が本格化し、倉庫・ガレージ・物置・作業場から「何年も放置していた電池」が見つかるケースが急増します。

特に埼玉県内では、

・車内放置していたモバイルバッテリー

・屋外保管していた電動工具バッテリー

・物置で眠っていたノートPC電池

・工場・事業所の棚卸で出てきた大量の充電池

などのご相談が3月後半に集中する傾向があります。

LINEで簡単見積もり！

「これも対象？」「写真で確認してもらえる？」

そんな時は、LINEで写真を送るだけ！



バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 埼玉県地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-saitama/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)