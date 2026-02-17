キッコーマングループに学ぶエンゲージメントを育むキャリア開発と組織変革＜オンラインセミナー開催＞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年3月10日（火）11:00より、キッコーマン株式会社人事戦略部・人的資本グループの鎌田沙織氏を迎え、オンライン無料セミナー「キャリアに向き合う組織がエンゲージメントを育むーキッコーマングループのキャリア開発推進ー」を開催いたします。

本セミナーでは、社員のエンゲージメント向上を目的に、キャリア開発を“個別施策”ではなく“組織全体の仕組み”としてどのように設計・推進してきたのか、キッコーマングループの実践事例をもとに具体的に解説します。

開催背景

詳細・申し込みはこちら :https://20260310kikkoman.peatix.com/

人的資本経営が注目される中、「キャリア自律」や「エンゲージメント向上」に取り組む企業は増えています。一方で、以下のような課題を抱える企業も少なくありません。

・施策は実施しているが、現場の行動変容につながらない

・キャリア支援が一部の制度や研修に留まり、文化として根づかない

キッコーマングループでは、社員意識調査を通じて、「キャリアについて主体的に考えている社員は多いものの、キャリアの不明瞭さが行動の障壁になっている」という構造的課題を特定。社員一人ひとりの“ありたい姿”を尊重しながら、組織としてどう伴走し、行動につなげていくかをテーマに、キャリア開発の仕組みづくりを推進してきました。

本セミナーでは、CHOメッセージを起点とした方針設計から、キャリア開発フロー、学習ポータル、研修設計まで、具体的な施策とその背景、成果を詳しく紹介します。

セミナーのポイント

- CHOメッセージを起点としたキャリア開発方針の明確化- 知る・考える・行動する」を循環させるキャリア開発フロー設計- 学びのポータルサイトを活用した情報発信- 個人ビジョンと組織活性化ビジョンを結びつける研修設計

さらに、制度や施策を“文化として根づかせる”ための実践的な視点についても掘り下げます。

エンゲージメントを「高めるもの」ではなく、「キャリアに向き合える環境づくりによって自然と育まれるもの」と捉え直し、今後の人事施策・制度設計に活かせるヒントを提供します。

◆イベント概要

《日時》2026年3月10日(火)11:00-12:00

《会場》オンライン（Zoom）

《費用》無料

《対象》企業人事ご担当者様、HRBPの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《登壇者》

キッコーマン株式会社人事戦略部・人的資本グループ 鎌田 沙織氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

※4designs株式会社は一般社団法人プロティアン・キャリア協会の認定企業

《申込》https://20260310kikkoman.peatix.com/

登壇者

◆こんな方におすすめ- エンゲージメント施策を実施しているが、行動変容につながっていないと感じている人事・HRBPの方- 制度や研修を用意しても、社員の主体性が高まらないと悩む経営層・部門責任者の方- 施策を文化として浸透・定着させたい人材・組織開発担当者の方- グループ会社・複数部門を横断したキャリア開発を検討している方

キッコーマン株式会社人事戦略部・人的資本グループ 鎌田 沙織

プロティアン・キャリア協会 認定ファシリテーター

新卒で日本ハムマーケティング株式会社に入社後、業務用営業からキャリアをスタートし、人事総務部に異動。採用・教育を中心にコンプライアンス、安全衛生、総務業務まで幅広く担当。株式会社日本アクセスへ転職後は、人事企画・人材開発領域で評価制度企画運用、エンゲージメント施策、ダイバーシティ推進、研修体系構築など、企画開発業務に従事。さらに2025年からはキッコーマン株式会社に入社し、エンゲージメント向上やキャリア開発推進へ取り組む。

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean