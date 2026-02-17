支援総額70％を突破したガーナの「ゼロドース児」支援プロジェクト、現地からオンライン中間報告会を開催（2月22日）

一般社団法人Reaching Zero‐Dose Children

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenは、2026年2月1日にクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」でプロジェクト「ガーナのワクチンの課題に挑む! 暮らしの中で育む健康習慣 未来の子どもたちへ」を開始し、支援受付をスタートしました。

現在、多くの皆様からのご支援をいただき、目標金額の70％以上を達成しております。

本プロジェクトでは、基本的なワクチンを一度も接種できていない「ゼロドース児」の課題に取り組むため、ガーナでの出張授業や医療現場の調査、現地の家族との生活体験を通じて、ワクチンへのアクセスや保健教育、文化と健康のつながりについて学び、日本とガーナの今後の取り組みにつなげていきます。

現在、3名のメンバーが現地ガーナに到着し、医療施設や教育機関への訪問、健康教育活動（Sunday School Project）の実施準備などを進めています。このたび、本プロジェクトの活動状況をリアルタイムでお届けすることを目的として現地ガーナとオンラインで接続する「中間報告会」を開催いたします。

クラウドファンディング詳細：https://camp-fire.jp/projects/912415/view

◼️クラウドファンディング中間報告会 概要

日時：2026年2月22日（日）9:00～10:00（日本時間）

形式：オンライン開催

参加登録フォーム：

https://forms.gle/m8eYfYTTrXmq9Mzz5

当日は、現地で実際に見聞きした医療アクセスの現状や、予防接種を取り巻く社会的背景、地域コミュニティにおける健康習慣の実態などについてご報告する予定です。現地での活動を通じて得られた学びや気づきを共有することで、ゼロドース児の課題についてより多くの方々に理解を深めていただく機会となることを目指します。

◼️クラウドファンディング概要

ガーナのワクチンの課題に挑む! 暮らしの中で育む健康習慣 ~未来の子どもたちへ~

実施期間 ：2026年2月1日～2026年2月28日

目標金額 ：300,000円

◼️クラウドファンディングの目的

世界には、ワクチンなど基本的な医療にアクセスできない子どもたちがいます。私たちは、ガーナでの出張授業や医療機関訪問を通じて、ゼロドース児や小児予防接種の課題を現場から学び、日本社会にも伝えていきます。現地の子どもたちが自分の体や心について考え、相談できる環境づくりを目指します。ガーナと日本をつなぐ学びと調査の第一歩とすることが目的です。

◼️主な取り組み内容

お預かりした資金は、ガーナでの出張授業の実施や、医療機関・学校・研究機関の訪問にかかる費用などに充てます。Sunday School Project や School Project の教材準備、現地での移動や調査活動の環境整備にも活用します。ガーナ出身の医師 Floret の家族と生活を共にしながら、文化と健康の関わりを学ぶ場をつくるための渡航費等にも充当します。現地の声を日本へ届ける発信活動の基盤づくりとしての資金活用です。

【会社情報】

会社名 一般社団法人Reaching Zero-Dose Children

代表者 片桐 碧海

住所 東京都 中央区 日本橋茅場町 2-8-1

URL https://www.reachingzdc.org/

設立日 2025年

【本件の問い合わせ先】

メール ［contact@reachingzdc.org］