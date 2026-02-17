ボーイズラブレーベル【スリーズロゼコミックス】バレンタインフェア開催！応募者全員必ず貰える描き下ろしリーフレットや抽選で直筆サイン入り複製色紙が当たる！
キルタイムコミュニケーションは、ボーイズラブレーベル【スリーズロゼコミックス】のフェアを開催いたします。
応募券合計2枚で応募者全員プレゼントに描き下ろしリーフレット！
さらに抽選で直筆サイン入り複製色紙が当たる！
詳細は特設サイトをご覧ください。 :
https://ceriserose.jp/fair/valentine2026/
フェア対象作品 2月新刊
一条の愛が俺には重すぎる(https://ceriserose.jp/comic/cr068)
漫画：かむ(https://x.com/cam_hk)
発売日：2026年2月17日
定価：825円（本体750円＋税10％）
ISBN：9784799221396
遊び相手は会社の部下！？
執着心の強い部下×性に奔放な上司の
重すぎる甘い愛が注がれるオフィスBL！
他の人に触らせたら 許さないから
椎名柚月は定時退社に命をかける会社員。
夜はマッチングアプリで仕事のストレスを発散し性欲にまみれた最高の日々を謳歌していた。そんなある日、マッチング相手として現れたのは自分の部下である一条誠志郎。逃げてしまおうかと思った柚月だが、一条の顔も体も――“好み”！
バレなければとそのまま体を重ねるが…？
(C)かむ／キルタイムコミュニケーション
フェア対象作品 既刊
Seraphim meow(https://ceriserose.jp/comic/cr057)
漫画：夜人(https://x.com/yoruhit0)
定価：770円（本体700円＋税10％）
ISBN：9784799218891
仕事で疲れ果てた竜次が紹介されたのは
猫の獣人キャストがいる カフェ＆バー
『Seraphim meow』。
勝手が分からず困惑していた時 桃色の美しい髪を持つ猫の青年・ロゼと出会う。
店に訪れる度、ロゼを指名する度に彼の優しさに癒されていく竜次。
一方ロゼはというと初めての常連さんである竜次のことが気になっており――？
疲れ切った社会人と誤解されがちな美しい獣人の甘く蕩けるボーイズラブ(ハート)
群青アザーハーフ(https://ceriserose.jp/comic/cr059)
漫画：由野田夕(https://x.com/yunotay)
定価：770円（本体700円＋税10％）
ISBN：9784799219447
運命の糸が絡み合う、オメガバースBL！！
男女だけでなく、αβΩという第二の性が存在する世界。
その中の劣等種と呼ばれるΩ性へ転換してしまった名古木棗は絶望の淵で天真爛漫な転校生、有馬晃大と出会う。名古木を「運命の人」と呼び
事あるごとに愛情を表現してくる有馬。
そんな有馬に塩対応の名古木だったが突如Ω特有のヒート(発情)状態に陥ってしまい！？
溺愛ワンコα×塩対応 後天性Ωの大人気青春オメガバース！
明日の放課後もここで(https://ceriserose.jp/comic/cr062)
漫画：小坂つん(https://x.com/kosakatsun_info)
定価：770円(本体700円＋税10%）
ISBN：9784799220085
俺とお前のふたりのないしょ。
素直で友達思いな男の子
×
ひねくれ者でミステリアスな同級生
部活でのレギュラー入りを果たした和田洋介。
喜ぶ洋介だったが、入学早々のテストで全教科赤点を取ってしまい追試までの間、部活動を禁止される。追試の最短パスを目標に掲げ、友人である瀬沼公博に「なんでもする」という条件で、
家に転がり込み勉強を教えてもらうことになるのだが――
二度目まして、運命の恋(https://ceriserose.jp/comic/cr063)
漫画：響らっこ(https://x.com/notocco)
定価：825円(本体750円＋税10%）
ISBN：9784799220092
「これでお前は、俺のものだ──」
運命の相手に溺愛される異世界ファンタジーBL！
突如、現代から異世界に転移させられたレイ（都古鈴）。転移早々謎の兵士に襲われるが間一髪のところでディアスと名乗る美青年に助けられる。
なぜ自分は狙われているのかそして初対面のはずのディアスを見てなぜ感情が揺さぶられるのか。
レイにとってわからないことだらけの状況だが、護衛役を買って出たディアスと共に二人で旅をすることに――。
邪神さまの愛玩ペット(https://ceriserose.jp/comic/cr066)
漫画：野宮しの(https://x.com/nonomiya_shin0)
定価：825円（本体750円＋税10％）
ISBN：9784799220931
人類が滅んだ世界で繰り広げられるSAN値も愛も計測不能なBL！
君はもう僕のペットだよ
事故で死んだはずが、目覚めるとそこは「人類が愛玩動物として飼われている」世界で――？
邪神たちが支配する世界では人類は滅んでおり死ぬ前の世界とは全く違う世界の常識に
百瀬――モモは振り回されていく。
そんな中、彼の飼い主候補として現れたのは
人間が大好きで好奇心旺盛な邪神・ニャルラトホテプで…。好奇心旺盛な邪神×邪神に振り回される常識人のLOVE値計測不能BL！
キルタイムコミュニケーションが贈るボーイズラブレーベル「CeriseRose(https://ceriserose.jp/)」スリーズロゼ
話題のBLコミックを続々刊行！「スリーズロゼ」公式サイトはこちらをチェック！
Cerise Rose スリーズロゼ(https://ceriserose.jp)
Cerise Rose スリーズロゼ公式X(https://x.com/Ceriserosecomic)
キルタイムコミュニケーション(KTC)広報X(https://x.com/ktcdigitalbreak)