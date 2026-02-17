業務効率化を支援するメディア「B-O‐Navi」リニューアル！

株式会社BOD

人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中大善、以下BOD）は、業務効率化を支援するメディア「お役立ち情報」をリニューアルし「B-O-Navi（ビーオーナビ）」として公開しました。日常業務に役立つTIPSを幅広く掲載しております。

B-O-Naviはこちら :https://www.bod-grp.com/blog/

■B-O-Naviとは

B-O-NaviとはBusiness Optimal Navigationの略です。ビジネスを最適化する案内の役割を担うメディアとなるよう名付けました。「B-O-Navi」では企業の業務効率化に役立つ情報の発信を行っております。バックオフィス、物流、ITソリューションからビジネスで役立つノウハウまで、幅広くお届けしています。

ロゴには方向を指し示す方位磁石や、情報の発信源をイメージしたアンテナ、進むべき道をイメージしたモチーフを使用しました。企業の皆様が業務効率化に向けて歩む道を示し、導くことを強く決意したロゴとなります。

■今後の展望

B-O-Naviはこちら :https://www.bod-grp.com/blog/

今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。

■お役立ち資料/サービス資料

BOD「資料公開中」

BPO事業を専門とするBODがアウトソーシングに関するガイドブックを無料公開しています。年末調整のフローガイドや給与計算業務のトレンドなどをお届けします。

＞＞資料ダウンロードはこちら(https://www.bod-grp.com/documents/)

▼キーワードにピンときたらチェック！

年末調整／給与計算／マイナンバー／住民税／給与システム／クラウドシステム／Salesforce／GENIEE／物流／キッティング／DM発送／人材派遣／オンサイト／マニュアル作成 ／安否確認／スキャン／コールセンター／社会保険料／人事書類／経理事務／営業事務／総務事務／アウトソーシング／時短勤務制度／活用事例／勤怠管理

■ 会社概要

株式会社BODは、人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す総合アウトソーシング会社です。お客様の事業拡大と生産性の向上にむけて、販売管理におけるあらゆる業務をサポートする幅広いサービスを提供しております。

会社名 ：株式会社BOD

代表者 ：田中 大善

設立年月 ：2017年1月23日

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号

事業内容：アウトソーシング

サービス：事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター

企業情報： https://www.bod-grp.com/company/

採用サイト： https://recruit.bod-grp.com/

株式会社BODのロゴ

【FACTBOOK】https://www.bod-grp.com/company_data/BOD_FACTBOOK_2024.pdf