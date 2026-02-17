複数開催：発達障害傾向のある学生への 就活支援ポイント解説セミナー

障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2026年2月17日(火)、19日(木)、24日(火)に「キャリアセンターのための 発達障害傾向のある学生の就活対応ポイント」オンラインセミナーを開催します。









■ こんな方におすすめ

■ セミナー内容





西尾 章（にしお あきら）



株式会社ゼネラルパートナーズ atGPジョブトレIT・Web船橋 施設長



キャリアコンサルタント・精神保健福祉士



キャリアコンサルタントとして13年勤務 。民間企業での人事採用担当、都内私立大学のキャリアセンター、グレーゾーンの若者支援の経験を経て、現在障害福祉分野にて施設運営・就労支援に従事 。



■ 詳細情報



日時：※各回、すべて同じ内容です。



2026年2月17日（火）10:00〜10:30



2026年2月19日（木）16:00〜16:30



2026年2月24日（火）10:00〜10:30



場所：オンライン（無料）



※お申込後、開催前までに当日URLをお送りさせていただきます。



申込方法：以下の専用フォームよりお申し込みください。



https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/kyouiku/seminar/



≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫



障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。



会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ



本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階



代表者：代表取締役社長 進藤 均



設立日 ：2003年 4月



URL：http://www.generalpartners.co.jp/



業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など



＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！



教育機関（大学や専門学校など）のキャリアセンターで学生支援をされている方発達障害の傾向を感じる学生に合わせた対応方法がわからないグレーゾーンの学生に対し、適切な支援を模索している方就職は叶ったが、その後の定着に不安（問題の先送り感）がある方発達障害（ADHD・ASD・LD）の基本特性と就活を阻む「脳の仕組み」を解説学校生活や就活時に現れる学生の事例と特性への対応ポイント起こるかもしれない就職後の躓きに備えて、学生時代からできること