話題の豆乳デザートから新フレーバー登場「豆乳で作ったデザート風とうふプリン味／マンゴー」3月2日（月）より新発売

　紀文では、豆乳を使った甘すぎないデザート風のとうふ、「豆乳で作ったデザート風とうふ プリン味」「豆乳で作ったデザート風とうふ マンゴー」を3月2日（月）より全国で新発売いたします。

※「卵」を使用した設備で製造しています。








【商品概要】

■商品名： 豆乳で作ったデザート風とうふ

プリン味

■内容量： 120g

■希望小売価格： 136円（税込）









■商品名： 豆乳で作ったデザート風とうふ

マンゴー

■内容量： 120g

■希望小売価格： 136円（税込）

