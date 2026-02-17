こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
話題の豆乳デザートから新フレーバー登場「豆乳で作ったデザート風とうふプリン味／マンゴー」3月2日（月）より新発売
紀文では、豆乳を使った甘すぎないデザート風のとうふ、「豆乳で作ったデザート風とうふ プリン味」「豆乳で作ったデザート風とうふ マンゴー」を3月2日（月）より全国で新発売いたします。
【商品概要】
■商品名： 豆乳で作ったデザート風とうふ
プリン味
■内容量： 120g
■希望小売価格： 136円（税込）
【商品概要】
■商品名： 豆乳で作ったデザート風とうふ
マンゴー
■内容量： 120g
■希望小売価格： 136円（税込）
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
※「卵」を使用した設備で製造しています。
