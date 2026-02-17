すみだ北斎美術館（東京・墨田区）では、2026年3月17日（火）～5月24日（日）まで、開館10周年記念「ひらけ、絵手本！『北斎漫画』エトセトラ」を開催いたします。 絵手本とは、絵を学びたい人のための絵のお手本のことです。多くの人に描き方を示すために版本として出版されることもありました。北斎の絵手本の中には、海外で「ホクサイスケッチ」とも呼ばれて親しまれている『北斎漫画』があります。「冨嶽三十六景」と並んで北斎の代表作ともいえ、日本国内のみならず、海外にも影響を与えました。本展では、北斎や門人による版本の絵手本を展示します。『北斎漫画』をはじめ、絵手本が影響を与えた作品などとともに、その魅力をご紹介します。

開催概要

主な出品作品

葛飾北斎『略画早指南』前編 すみだ北斎美術館蔵（通期）

葛飾北斎『北斎漫画』十一編 すみだ北斎美術館蔵（通期）



葛飾北斎『絵本庭訓往来』中編 すみだ北斎美術館蔵（通期）

葛飾北斎『新形小紋帳』 すみだ北斎美術館蔵（通期）

関連イベント

■スライドトーク

日時 3月28日（土）、5月9日（土）各日14：00～14：30 （開場13：30）

講師 本展担当学芸員

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 40名（先着順・各回開場時間から整理券配布）

料金 無料（ただし企画展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

■ ワークショップ「ブックカバーを摺ってみよう」

日時 4月11日（土）14：00～16：00（開場13：30）

講師 高橋工房六代目・高橋由貴子氏

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 30名（先着順・開場時間から整理券配布）

料金 無料（ただし企画展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

■ 講演会「絵手本からみる浮世絵～『北斎漫画』を中心に～」

日時 5月2日（土）14：00～15：30（開場13：30）

講師 大久保純一（すみだ北斎美術館館長）

会場 MARUGEN100（講座室）

定員 40名（事前申込制・先着順 ※詳細は公式ホームページを通じてお知らせします）

料金 無料（ただし企画展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要です）

