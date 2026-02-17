株式会社アニマライフ（本社：東京都新宿区神楽坂6丁目66-2 三上ビル4F、代表取締役：牛丸敦詞）は、2026 年2月16日、初期費・利用料無料の動物病院向け予約管理システム「アニカル動物病院予約」を正式リリースいたしました。

本サービスは、現役獣医師監修のもと、複雑なシフト管理や設備状況といった「現場のリアル」に対応する機能を搭載。さらに、月間12万人以上のユーザーが訪れる検索サイト（アニカル動物病院検索）や飼い主様向けアプリ（アニカル）との連携により、業務効率化だけでなく「集患・増患」に直結する仕組みを実現しました。

【アニカル動物病院予約 3つの核心機能】

Point 01. 獣医師×診察室/設備×シフト連携で、複雑な診療体制に柔軟対応

従来の予約システムでは難しかった、獣医師の出勤状況、診察室の空き状況、処置に必要な設備の稼働状況を掛け合わせた管理が可能です。「獣医師はいるが診察室が空いていない」といったダブルブッキングを防ぎ、リソースを最大限に活用した無駄のない予約枠を提供します。（設備連携機能はリリース後搭載予定）





Point 2. 「来院理由」の複数設定で、予約と現実のギャップを解消

飼い主様が予約時に来院理由を複数選択できる詳細なヒアリング機能を搭載しました。「主訴はワクチンだが、実は爪切りも相談したい」といったニーズを事前に把握することで、当日の診療時間を適切に見積もることが可能です。受付での聞きこぼしを防ぎ、スムーズな診療フローを実現します。





Point 3. 検索サイト・アプリ・HPを網羅した「マルチチャンネル集客」

自院ホームページだけでなく、当社が運営する高トラフィックな検索メディアやアプリからの予約導線を確保しました。多方向からの流入をシステムで一元管理し、機会損失のない集患をサポートします。

月間12万人以上が利用する検索メディアと連携

エリアや診療科目から動物病院を探せる「アニカル動物病院検索」に、貴院の予約枠を直接掲載可能です。認知から予約までの導線を短縮し、新規顧客の獲得を加速させます。

株式会社アニマライフについて

アニマライフは、新しい家族との出会いからお別れの時まで、飼い主様とペットの全ての時間に寄り添い、WEBサービスを通してより良い暮らしを提供することに取り組んでおります。

◆新しい家族（ペット）との出逢いを提供

「ブリーダーナビ」（https://www.breeder-navi.jp/?from=prwire）

「子猫ブリーダーナビ」（https://www.koneko-navi.jp/?from=prwire）

◆大切な家族（ペット）の「もしものとき」に備えるため、ペット保険選びをサポート

「ペット保険のトリセツ」（https://pethoken-torisetsu.com/?from=prwire）

◆わんこ、にゃんことの暮らしを便利に！トリミング店、ペットホテル、ドッグラン、ドッグカフェの検索サイト

「トリムトリム」（https://trimtrim.jp/?from=prwire）

◆ ペットサロン・ホテルの予約管理システム

「アニマルボード」（https://animalboard.jp/lp?from=prwire）

◆ 日本最大級の動物病院データベース

「アニカル動物病院検索」（https://trimtrim.jp/hospitals/?from=prwire）

◆手間もコストも「ゼロ」の動物病院予約システム

「アニカル動物病院予約」（https://anikar-vet-sys.com/lp/?from=prwire ）

【運営会社について】

代表取締役：牛丸 敦詞

住所：東京都新宿区神楽坂6丁目66-2 三上ビル4F

設立：平成26年5月30日

HP: https://www.animalife.jp/

