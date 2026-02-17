創業60周年のキューサイが「”あなた“の人生初」をCMに！

キューサイ株式会社(本社：福岡市中央区、代表取締役社長：石川 順朗)は、1965年の創業から2025年10月で60周年を迎えました。この節目にあたり、「“あなた”の人生初」をコンセプトにした様々な企画を2026年9月まで展開してまいります。第1弾は従来のCM制作とは異なる新しい試みとして、年齢を重ねた今だからこそチャレンジできた「人生初」や、これからチャレンジしてみたい「人生初」をテーマにした動画を募集し、応募作品の一部を当社のCMに使用するキャンペーンを2026年2月17日（火）より開始します。この取り組みを通じて当社は、一人ひとりがいくつになっても新たな「人生初」に挑戦できる社会の実現を目指し、前向きに歳を重ねるウェルエイジングな生き方を応援してまいります。

応募フォーム：https://forms.gle/oe63h2DEDHqt5EL17

■ キャンペーン概要

本キャンペーンでは、「人生初」をテーマにした動画を募集し、応募作品の一部を当社のCM に使用します。CMに採用された方にはキューサイ商品を進呈するほか、採用者の中から1名様には、5万円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。

●募集内容

年齢を重ねた今だからこそチャレンジした「人生初」や、これからチャレンジしてみたい「人生初」をテーマにした新CMに使用する動画を募集しています。

●応募期間

2026年2月17日(火)～2026年3月3日(火)

●応募方法

①応募規約(https://corporate.kyusai.co.jp/news/detail.php?p=14895)を確認

②動画を撮影（過去に撮影した動画でもご応募いただけます）

③専用フォーム（https://forms.gle/oe63h2DEDHqt5EL17）の案内に従って必要事項の入力および動画を送付して応募完了

・ご応募はおひとり様何回でも可能です。

・ご応募は、日本国内にお住まいの方のみとさせていただきます。

●受賞者発表

2026年4月中予定

採用者の方へ、運営事務局よりメールにてご連絡いたします

●賞品

採用者全員：最大20,000円相当の選べるキューサイ商品スペシャルセット

採用者の中から1名様：上記に加え 5万円分のAmazonギフトカード

■キャンペーン開催の背景

●人生100年時代に求められる「ウェルエイジング」な生き方

人生100年時代といわれる昨今、年齢を重ねてからの生き方や価値観が多様化し、どう生きるかがあらためて問われています。当社は年齢に抗うのではなく、ありのままの自分を受け入れながら、前向きに生きていく「ウェルエイジング」な世の中の実現を目指し、「人生初を、いつまでも。」というコーポレートスローガンのもと、企業活動を行っています。 「人生初」という体験は、特別な出来事に限らず、いくつになってもココロが躍るものです。そうした瞬間に気づき、年齢を重ねてもやってみようと思えたときに一歩を踏み出せる状態こそが、私たちが目指すウェルエイジングの姿だと考えています。

● 60周年の節目に、「“あなた”の人生初」を支え続けたい

当社は 創業 60周年という節目を迎え、これまでも、これからも一人ひとりの人生に向き合い続けていく姿勢を、あらためて大切にしたいと考えました。その想いを形にするため、「“あなた”の人生初」 をコンセプトにした様々な企画を60周年イヤーである2026年9月まで展開してまいります。本キャンペーンは、その第1弾として、年齢を重ねた今だからこそチャレンジできた 「人生初」や、これからチャレンジしてみたい「人生初」の想いや瞬間を動画として集め、“みんな”でCMをつくる取り組みです。

■会社概要

1965年に福岡県福岡市で創業し、2025年10月で60周年を迎えました。人々のカラダとココロの健康や健康寿命の延伸に貢献したいと、ケールを原料とした青汁「ザ・ケール」をはじめとしたヘルスケア商品やスキンケア商品の事業領域を広げ、数多くの商品・サービスを世の中に展開してきました。2022年からは「心身のウェルエイジングを発展・普及させ、人々が前向きに歳を重ねられる世界を実現する。」をミッションに掲げ「ウェルエイジングカンパニー」を目指して企業活動に取り組んでいます。

https://corporate.kyusai.co.jp/