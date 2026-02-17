2026年夏「ブルーマングループ2026ジャパンツアー」開催決定 ―「BMG ASIA」設立、新体制始動



開幕35周年を迎えるブルーマングループ

2026年夏「ブルーマングループ2026ジャパンツアー」開催決定

― アジア戦略拠点「BMG ASIA」設立、新体制始動 ―



ニューヨーク・オフブロードウェイでの開幕以来、世界各地でロングラン公演を成功させ、エンターテインメントの常識を超えた体験を生み出してきたブルーマングループは、2026年、東京、大阪にて「ブルーマングループ2026ジャパンツアー」を開催することを決定しました。

2026年、ブルーマングループは誕生から35周年という節目の年を迎えます。2024年以降の日本では、毎年8月に新宿での定期開催を重ね今年で3年目を迎えます。この公演は単なる来日公演ではなく「世界最高レベルのライブエンターテインメントを新宿で体験できる」特別な夏の風景として定着してきました。真夏の新宿でしか味わえない五感を揺さぶる体験が、2026年夏も幕を開けます。



あわせて、ブルーマングループを傘下に持つシルク・ドゥ・ソレイユは、アジア展開を本格化させるにあたり、日本をアジア戦略の中核拠点と位置づけ、新体制「BMG ASIA」を設立しました。本体制のもと、長年にわたり日本公演を主催してきたトリックスターエンターテインメント株式会社（代表取締役：新井勝久）とパートナーシップ契約を締結し、アジアエリアにおける公演制作・運営を同社に委託することを決定しました。

さらにアジア展開を推進するにあたり、ぴあ株式会社および株式会社TSTエンタテイメントと連携し、強力なパートナーシップ体制のもとで展開していきます。





トリックスターエンターテインメントは、2007年の六本木ロングラン公演以降、日本市場に適したプロデュース、マーケティング、運営体制を構築し、ブルーマングループのブランドを日本に定着させてきました。現在は公演に必要な主要機材や演出設備を日本国内に保有し、アジア各地への展開においても高い機動力と持続可能な制作体制を確立しています。ブルーマングループは、この日本で培われた制作基盤と実績、そして新たに整えられた「BMG ASIA」を中核とするパートナーシップ体制を活かし、アジア各地においても、世界最高水準のライブエンターテインメントを継続的に届けていくことを目指します。

35周年を迎える節目の年に始動する日本公演とアジア展開。ブルーマングループの新たな挑戦にご期待ください。

■ブルーマングループとは

ロック、アート、コメディが融合した、他に類を見ないアート・パフォーマンス・エンターテインメント。

1991年、ニューヨークの路上パフォーマンスから誕生し、ボストン、シカゴ、ラスベガス、ベルリンなど世界各地でロングラン公演を成功させ、これまでに5,000万人以上の観客を驚かせてきました。 2026年5月には、アメリカ・フロリダ州オーランドの ICON Park（アイコン・パーク）に、ブルーマングループの新たな常設劇場がオープンします。

ブルーマングループ2026公演概要



■新宿公演

日程：2026年8月2日（日）～8月30日（日）

会場：シアターミラノ座（新宿区歌舞伎町一丁目29番1号東急歌舞伎町タワー6階）

チケット情報：3月7日（土）11:00～ ファンクラブ最速先行開始（予定）

ファンクラブ先行では、VIP席・スーパーポンチョ席の中から体験価値が最も高い席位置のみを厳選し、各公演60席限定で販売します。

公式サイト：https://www.blueman.jp/

■大阪公演

日程：2026年9月 実施予定

※会場・チケット情報等の詳細は後日発表

■トリックスターエンターテインメント株式会社

代表者：代表取締役 新井勝久

住所：〒102-0083東京都千代田区麹町6-6-2番町麹町ビルディング4F

主な事業内容：海外エンターテインメントの招聘・制作・興行、舞台・ライブ・イベント・映画の企画制作