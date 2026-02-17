新生活に必要な寝具には良いものを長く使いたい方に朗報！ カラーフォームが春の3大キャンペーンを開催決定

日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた化学素材のリーディングカンパニーである株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）が展開する快眠寝具ブランド「カラーフォーム® 」は、直営のオンラインストアにて新生活シーズンに合わせた「新生活応援3大キャンペーン」を開催いたします。





本キャンペーンでは、新生活準備のタイミングやライフステージに合わせ、特典内容の異なる3つのセールを展開。睡眠の質にこだわった「ファセット®（FACET）シリーズ」を、期間限定の特別価格および特典付きで提供いたします。

新生活準備は「最低限」から「質重視」へ

春は進学・就職・転勤などにより、1 年の中でも住生活が大きく変化する季節です。物価上昇や生活コストへの意識が高まる中、消費者の価値観は「とりあえず揃える」消費から、「長く使えるもの」「生活の質を高めるもの」を選ぶ消費へと変化しています。こうした社会背景を踏まえ、カラーフォームは、購入時期や生活スタイルの異なるお客様それぞれに寄り添い、段階的に選べる新生活キャンペーンをご用意しました。

早めに準備を進めたい方、じっくり比較検討したい方、引っ越し直前に購入したい方など、それぞれの状況に応じて納得のいくタイミングで選んでいただける内容となっています。

毎日の睡眠環境を整え、多くの方に自分に合った寝具を見つけていただくことで、快適な新生活を応援してまいります。

春の新生活応援キャンペーン概要

【第1 弾】早得セール 早めのまとめ買いで、特別価格からさらにお得にー

•期間：2026 年2 月19 日（木）～3 月4 日（水）

•内容：

マットレス＋まくらの2 点セットが 15％OFF

さらに早割特典として 全サイズ1,500 円引き

•セット対象商品：

ファセット ® 三つ折り または ベッドマットレス

ファセット® ピロー

【第2 弾】グランドセール ー必要なタイミングで、眠りを整えるマットレスをお得にー

•期間：2026 年3 月5 日（木）～3 月25 日（水）

•内容：

ファセット® 三つ折りマットレス または ベッドマットレス 15％OFF

【第3 弾】ファイナルセール 遅めの準備でも、マットレス買うとまくらも揃うー

•期間：2026 年3 月26 日（木）～4 月15 日（水）

•内容：

ファセット ® ライトマットレス通常価格より 全サイズ5,500円引き

さらに まくらをプレゼント（数量限定100個）

共通事項

•シングル・セミダブル・ダブル全サイズ対象

•クーポン利用による割引

素材と構造にこだわった快眠設計マットレス

カラーフォームの「ファセットマットレス」シリーズは、長年培ってきた独自のウレタンフォームの開発、生産技術を生かし、マットレス全体に施された六角スリット構造によって、体をしっかり支えながらやさしく包み込む寝心地を実現。また、低反発と高反発のウレタンフォームの組み合わせで、スムーズな寝返りをサポートし眠りのリズムを崩さず、1日の疲れをリセットします。国内生産ならではの高い品質で、忙しい現代人が限られた時間の中でも最大限リフレッシュできるよう設計されています。

実施店舗

•INOACオフィシャルショップ カラーフォーム：https://af-inoac.jp/

•イノアック公式 カラーフォーム楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/colorfoam/

※直営実店舗で実施されるキャンペーンとは一部内容が異なります。詳しくは店頭にてご確認ください

会社概要

イノアックコーポレーションは、日本で初めてウレタンフォームの生産を始めたウレタン発泡技術のリーディングカンパニーです。ウレタンフォームだけでなく、長年培われた高分子化学技術から生まれるゴム、プラスチック、複合材で世界中の製造産業をリードし、用途や目的、特性の異なる高機能材料を開発し、ソリューションサービスを通じて、人々の豊かな暮らしを支えています。自動車、二輪、情報・IT機器、住宅・建設関連から身近な生活関連商品、コスメ用品まで、生活のさまざまな場面に密着した製品を取り扱っています。

イノアック公式HP：https://www.inoac.co.jp/

イノアック公式SNS：https://www.instagram.com/inoac_official/

カラーフォーム公式SNS：https://www.instagram.com/colorfoam.inoac/