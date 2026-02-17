手のひら静脈認識装置市場：2032年までの1565百万米ドル規模への成長予測
手のひら静脈認識装置
手のひら静脈認識装置とは、手のひら内部を走行する静脈パターンを赤外線センサーで読み取り、個人を識別・認証する生体認証装置である。静脈は皮膚表面から直接視認できず、体内情報であるため偽造やなりすましが困難で、高いセキュリティ性を有する点が特徴とされる。非接触または軽接触で認証が可能なため衛生性と利便性に優れ、金融機関、医療機関、オフィスの入退室管理、公共サービス端末など、厳格な本人確認が求められる分野で広く活用されている。認証精度の高さと利用者負担の少なさを両立した生体認証技術として、市場において確立した位置付けを持つ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341835/images/bodyimage1】
手のひら静脈認識装置世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバル手のひら静脈認識装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバル手のひら静脈認識装置市場は2025年の740百万米ドルから2032年には1565百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約821百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が11.4%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341835/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバル手のひら静脈認識装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
製品タイプ別分析：Finger Vein BiometricsとPalm Vein Biometricsの技術競争
製品タイプ別では、Finger Vein BiometricsとPalm Vein Biometricsに分けられる。Finger Vein Biometricsは、個人認証の高精度化に伴い、金融機関や企業のセキュリティシステムでの導入が加速している。一方、Palm Vein Biometricsは、非接触認証の特性から、医療施設や公共施設での需要が高まっている。2024年のデータによると、Finger Vein BiometricsのCAGRは12.5％とPalm Vein Biometrics（10.2％）を上回り、技術革新が市場構造を変革している。典型事例として、日本の某銀行は、Finger Vein Biometricsを導入し、ATMの非接触認証化に成功した。
用途別分析：User IdentificationとAccess Controlの主導性
用途別では、User Identification、Access Control And Biometric Authentication、OEM Terminal Devices、Othersに分けられる。User IdentificationとAccess Control And Biometric Authenticationは、セキュリティ強化の需要が高まり、市場シェアを拡大している。OEM Terminal Devicesは、スマートフォンやタブレットなどの端末への組み込み需要が増加している。2025年の予測によると、User IdentificationのCAGRは13.2％と最も高く、成長可能性が期待されている。一方、Others分野では、動物認証や物流管理などの新興用途が注目されている。
企業別分析：競争構造の変化と技術革新
企業別では、3M、Dakar Software Systems、Fujitsu、Imprivata、M2SYS Technology、NEC Corporation of America、Fujitsu Ltd.、Hitachi Ltd.、BioSec Group Ltd.、Morpho、Regotech BV、BioEnable Technologies、iDLink Systems Pte Ltdなどが主要企業とされる。これらの企業は、売上、シェア、事業戦略、収益モデルを比較し、競争構造や企業ポジショニングを整理する。近年、技術革新が競争の焦点となっており、AIによる静脈パターン解析や多要素認証の統合などの技術が導入されている。2023年のユーザー調査によると、Fujitsuの製品は、認証精度と耐久性で高評価を得ている。
