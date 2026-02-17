【株式会社地域新聞社】株主優待「千葉県を中心に利用可能な割引券」対象店舗詳細および利用条件緩和のお知らせ
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、以下「当社」といいます）は、2026年2月末基準日の株主優待制度において贈呈予定の「千葉県を中心に利用可能な割引券」について、対象店舗の詳細を下記のとおりお知らせいたします。
本優待券は、従来は「一定金額以上のご利用時に使用可能」といった利用条件を設けておりましたが、今回より最低利用金額の指定を廃止し、額面金額分をご利用いただける形式へ変更いたしました。これにより、より使いやすい優待制度へと改善しております。
１．千葉県を中心に利用可能な割引券について
当社は「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」をミッションに掲げ、地元企業との協調・共存を通じて、地域活性化を目指しております。その一環として、千葉県に足を運んでいただき、その魅力をより多くの方に体感いただきたいという想いから、千葉県を中心に利用可能な総額1万円分の割引券を株主優待としてご用意しております。当社は、飲食店などのBtoC企業を中心に年間約7,000社へ販促支援サービスを提供しており、本優待はお取引企業様のご協力のもと実現しております。なお、2026年2月末が本株主優待の権利確定日となります。
■優待券対象店舗一覧
・なごみの米屋 1,000円分割引券
・株式会社赤門 1,000円分お食事券
・株式会社PPPJグループ（肉の匠将泰庵 他） 1,000円分お食事券
・松戸 甲羅本店 1,000円分お食事券
・すしめん処 大京 1,000円分お食事券
・ホテルマイステイズプレミア成田（レストラン「ガーデニア」／日本料理「あづま」）1,000円分お食事券
・オリエンタルホテル東京ベイ（ブッフェレストラン「レストラン グランサンク」／中国料理ブッフェ「チャイニーズ・テーブル」） 1,000円分お食事券
・アートホテル成田（オールダイニング成田ボールドキッチンNARITA BOLD KITCHEN／日本料理・中国料理そうJapanese - Chinese Cuisine Soh） 1,000円分お食事券
・イタリアンレストラン オリベート 1,000円分お食事券
・すし波奈 まとい亭 1,000円分お食事券
※本券は額面金額を超えるお支払い時にご利用ください。ご利用時の差額は返金いたしかねます。また、おつりは出ませんのでご了承ください。
※ご利用可能店舗やご利用条件の詳細につきましては、当社IRサイトと各優待券に記載の内容をご確認ください。
■IRサイト 株主優待ページ
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/benefit/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341985/images/bodyimage1】
※優待券イメージ
２．株主優待制度の内容
（１）株主優待制度の内容（2026年２月末基準日より適用）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341985/images/bodyimage2】
※優待利回りは100株あたりの優待額を100株あたりの株価で割って算出しております
※当社の株価は2026年2月16日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である358円で算出しております
※「千葉県を中心に利用可能な割引券」は、店舗ごとに異なる利用条件がございます。詳細は各クーポン記載の注意事項をご確認ください
※「ちいきの逸品」の送料は割引の対象外となります
（２）対象となる株主様
毎年2月末（当社第２四半期末）、８月末（当社期末）時点での株主名簿に記載又は記録された、１単元（100株）以上の当社株式を保有されている株主様がそれぞれ対象となります。
※「オリジナルちいき新聞」製作（個人向け）または『ちいき新聞』記事コーナー「私のまちの企業図鑑」（法人向け）掲載については、2026年2月末時点で10単元（1,000株）以上の当社株式を保有されている株主様が対象となります。2026年2月末以降の基準日に関する優待制度においては、現時点では未定となっております。今後の内容変更や継続の有無につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。
