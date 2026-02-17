食品・製薬・飼料で導入加速―品質安定化を支える水分活性測定ソリューション市場、2031年0.42億ドルへ
業界の特徴と技術進化の方向性
水分活性測定器は、食品、製薬、飼料、化粧品など幅広い分野で利用されており、特に品質管理と保存性の評価において欠かせない機器である。この機器は食品などに含まれる自由水の割合を正確に測定し、微生物の繁殖リスクや品質劣化の予測に活用される。従来の乾燥度や水分含有量の測定では把握できない「水分活性」という観点が、近年の品質保証において重視されつつある。技術的には、より迅速で正確な測定、高精度センサー、温湿度補正機能、自動キャリブレーションなどが開発され、操作性と信頼性の向上が進んでいる。
市場動向と用途の広がり
食品業界におけるHACCPやISO22000などの品質管理基準の厳格化により、水分活性測定器の導入が増加している。加えて、健康志向や保存料削減の流れにより、自然な食品保存手段への関心が高まり、水分活性の管理ニーズが拡大している。乾燥食品、冷凍食品、レトルト食品などでは特に水分活性の制御が重要であり、これに対応する測定技術の市場価値が上昇している。また、製薬分野では製剤の安定性評価、飼料やペットフードでは長期保存と安全性確保の観点からも需要が増しており、応用領域の多様化が進んでいる。
市場を駆動する要因と今後の需要拡大
グローバル市場における食品安全意識の高まりと、輸出入に関連する品質基準の標準化が、測定器市場の成長を後押ししている。特に新興国市場では、食品加工業の発展とともに高精度な品質管理ツールへの需要が拡大している。また、エネルギー効率の高い食品加工技術の導入や、スマートファクトリーの構築に向けたIoT連携型測定機器への注目も高まっており、従来型の測定器から次世代型への置き換えが進行中である。これらの変化は業界全体に新たな競争力をもたらし、高機能製品へのニーズを一層加速させている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界水分活性測定器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/731291/water-activity-instruments）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバル水分活性測定器市場規模は0.42億米ドルに達すると予測されている。
図. 水分活性測定器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341845/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341845/images/bodyimage2】
図. 世界の水分活性測定器市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、水分活性測定器の世界的な主要製造業者には、AquaLab (Addium)、Shenzhen Guanya、Novasina、Rotronic (Process Sensing Technologies)、SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY、Steroglass、Driesen + Kern GmbH、Wisdom Shanghai Instrument、Freund Corporation、humimeter (Schaller Messtechnikg)などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約1855.0%の市場シェアを持っていた。
技術力と専門性による競争優位の確立
水分活性測定器に求められるのは、正確な数値の再現性と、異なる環境条件下でも安定して稼働する信頼性である。高精度なセンサー技術や独自のアルゴリズムによる制御機能を搭載することで、差別化が可能となる。特に、多品種小ロット生産や、工程の自動化が進む現場では、測定スピードや操作性の高さが導入の決め手となる。こうしたニーズに応える機器を開発・提供する企業は、技術力を武器に高付加価値市場を獲得できる可能性が高い。また、製品の信頼性に加え、校正・メンテナンスのサポート体制、IoT対応などの周辺機能も重要な評価基準となっている。
