バスバー市場は高電圧の未来へ向けて急成長し、送電網の近代化とEVインフラ拡充を原動力に、2035年までに年平均成長率4.1％で着実に拡大し、303億米ドルに達すると予測される
バスバー市場は、2024年の291億1,000万米ドルから2033年には628億米ドルへと拡大し、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.92％で成長すると見込まれています。本市場は、ディーラー、個人間取引、オンラインプラットフォーム、オークションなど多様なチャネルを通じた中古乗用車の売買を含み、エコカーから高級車まで幅広い車種を網羅しています。経済環境の変化とデジタル技術の進展を背景に、市場構造は大きな転換期を迎えています。
新車価格の上昇がもたらす代替需要の拡大
インフレ圧力や原材料費の高騰、税制改正などにより新車価格が上昇する中、消費者はコストパフォーマンスを重視し、中古車市場へと流入しています。最近の関税改定により、一部車種では最大5％から8.6％の値上げが見込まれており、この価格差が中古車需要をさらに押し上げています。こうした価格弾力性の変化は、自動車金融や保険分野にも波及効果をもたらし、関連産業の活性化につながっています。
根強い品質懸念と信頼性への課題
一方で、中古車に対する「機械的問題」「事故歴不明」「走行距離過多」といったネガティブなイメージは依然として市場拡大の制約要因となっています。アフターサービスや保証体制への不安も購買意欲を抑制する要因です。これに対し、認証中古車制度や第三者検査、透明性の高い車両履歴開示の導入が、消費者信頼の回復に向けた重要な施策となっています。
オンライン化が再定義する購買体験
デジタルシフトはマレーシア中古車市場の最も顕著な機会領域です。消費者の多くがオンラインで車両検索を開始し、価格比較、レビュー確認、ローン審査までをデジタル上で完結させています。特にクアラルンプールおよびセランゴール地域は人口密度が高く、自動車登録の約25％を占める主要需要エリアとして市場を牽引しています。
AIやVR技術の導入により、360度ビュー、価格査定、購買行動分析などが可能となり、オンライン購入体験はさらに高度化しています。これらの技術革新は、利便性向上と意思決定の迅速化を実現し、市場成長を中長期的に支える基盤となっています。
主要企業のリスト：
● Siemens AG
● ABB Group
● Schneider Electric SE
● Eaton Corporation, Inc.
● Legrand Pvt Ltd.
● General Electric Company
● Mersen Corporate Services SAS
● Rittal GmbH & Co. KG
● CHINT Group Corporation
● Power Products Unlimited, LLC
● C&S Electric Ltd.
● Promet AG
● ElvalHalcor SA
● Littelfuse, Inc.
● Southwire Company, LLC
● Oriental Copper Co. Ltd.
セグメンテーション別の構造的特徴
車両タイプ別では、セダンやハッチバックが維持費や保険料の低さから安定した需要を確保しています。燃料タイプ別では、燃費効率と耐久性の高さ、さらにディーゼル燃料価格の相対的優位性を背景に、ディーゼル車が2024年に最大収益シェアを占めました。予約タイプ別では、利便性と情報透明性を武器にオンラインセグメントが主導的地位を確立しています。また、ベンダータイプ別では、保証や融資支援を提供する組織化された販売業者が市場の大半を占め、信頼性重視の消費者層を取り込んでいます。
セグメンテーション別の構造的特徴
車両タイプ別では、セダンやハッチバックが維持費や保険料の低さから安定した需要を確保しています。燃料タイプ別では、燃費効率と耐久性の高さ、さらにディーゼル燃料価格の相対的優位性を背景に、ディーゼル車が2024年に最大収益シェアを占めました。予約タイプ別では、利便性と情報透明性を武器にオンラインセグメントが主導的地位を確立しています。また、ベンダータイプ別では、保証や融資支援を提供する組織化された販売業者が市場の大半を占め、信頼性重視の消費者層を取り込んでいます。