「ドローンの商業的展開」の現状、見通し、技術、規制をテーマにした無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『試験段階から本格展開へ：どのドローン活用分野が商業的に成熟しつつあるのか?』と題したウェビナーを、2026年2月19日（木）に開催します。
ドローン技術が成熟を続ける中、業界の焦点は技術的実現可能性から、拡張性と再現性を備えた商業的展開へと移行しています。多くのドローン応用例が試験運用やパイロットプロジェクトを通じて運用価値を実証しているものの、持続的な大規模運用へと移行しているのはその一部に留まっています。2026年は、規制・コスト・運用の複雑性によって制約される応用例と、真の商業的成熟を達成する応用例とで明確な差異が現れてくるでしょう。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのShihao Fuが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『試験段階から本格展開へ：どのドローン活用分野が商業的に成熟しつつあるのか?』
（From Trials to Scale: Which Drone Applications are Reaching Commercial Maturity?）
開催日時： 2026年2月19日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/DroneWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341980/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 主要ドローン応用分野における現在の導入状況
- 商業的成熟度を定義する技術的・規制的・経済的要因
- 最も急成長する商用ドローン分野
- 北米、欧州、中国、その他市場での地域差
- 2036年までの拡張可能なドローン導入に関するIDTechExの見通し
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを12月に発行しました。
『ドローン市場 2026-2036年：技術、市場、機会』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/drones-market/1142
AI、自律飛行、スウォーム制御、BVLOS、軍事用ドローン、物流、点検、地図作成、農業、VTOL、センサーフュージョン、推進系、コネクティビティ、C-UAS（ドローン対策）、世界のUAV市場
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
ドローン技術が成熟を続ける中、業界の焦点は技術的実現可能性から、拡張性と再現性を備えた商業的展開へと移行しています。多くのドローン応用例が試験運用やパイロットプロジェクトを通じて運用価値を実証しているものの、持続的な大規模運用へと移行しているのはその一部に留まっています。2026年は、規制・コスト・運用の複雑性によって制約される応用例と、真の商業的成熟を達成する応用例とで明確な差異が現れてくるでしょう。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのShihao Fuが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『試験段階から本格展開へ：どのドローン活用分野が商業的に成熟しつつあるのか?』
（From Trials to Scale: Which Drone Applications are Reaching Commercial Maturity?）
開催日時： 2026年2月19日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/DroneWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341980/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 主要ドローン応用分野における現在の導入状況
- 商業的成熟度を定義する技術的・規制的・経済的要因
- 最も急成長する商用ドローン分野
- 北米、欧州、中国、その他市場での地域差
- 2036年までの拡張可能なドローン導入に関するIDTechExの見通し
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを12月に発行しました。
『ドローン市場 2026-2036年：技術、市場、機会』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/drones-market/1142
AI、自律飛行、スウォーム制御、BVLOS、軍事用ドローン、物流、点検、地図作成、農業、VTOL、センサーフュージョン、推進系、コネクティビティ、C-UAS（ドローン対策）、世界のUAV市場
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ