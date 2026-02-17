『ブルー水素製造』市場、技術、10年間の市場予測、有力企業情報をまとめた最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2026年2月17日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ブルー水素製造と市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年2月10日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ブルー水素製造と市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Blue Hydrogen Production and Markets 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 414
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/blue-hydrogen-production-and-markets/1146
本調査レポートでは、主要ブルー水素製造技術、有力企業とプロジェクト、サプライチェーン、材料、世界の主要市場における規制動向を包括的に評価しています。主なブルー水素技術比較でも6つの技術、7つの応用分野、3つの導入地域ごとの10年間の市場予測を提供しています。また、適用可能な二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）技術や、ブルー水素市場の推進要因、機会、展望についても解説しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341914/images/bodyimage1】
「ブルー水素製造と市場 2026-2036年：技術、予測、有力企業」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ はじめに
- 水素経済とブルー水素の紹介
- ブルー水素開発促進の主な規制的・商業的・技術的要因
- ブルー水素の主な課題と機会
■ ブルー水素製造技術
- 技術概要
- 各製造プロセス共通の特徴
- 従来の各製造法
- 新規プロセス
- 各製造プロセス比較
■ ブルー水素でのCCUS（二酸化炭素回収・有効利用・貯留）
- CCUS（二酸化炭素回収・有効利用・貯留）紹介
- ブルー水素とブルーアンモニアでの二酸化炭素回収
- 二酸化炭素回収に用いる溶媒、固体吸着剤
- 深冷分離法による二酸化炭素回収
■ ブルー水素市場予測
■ 企業概要
「ブルー水素製造と市場 2026-2036年：技術、予測、有力企業」は以下の情報を提供します
水素市場の背景：
■ 水素紹介
- 水素色分け（グリーン、ブルー、グレー）
- グリーン水素製造の課題
- 世界水素経済でのブルー水素の戦略的役割など
■ 各種水素製造法のコスト比較と市場導入動向
■ 水素の新旧用途概要
- 産業、輸送、エネルギー貯蔵
■ カーボンプライシング制度とブルー水素市場成長への影響
■ 世界の主要経済大国での国家水素戦略・政策の分析
■ 水素先進地域での主な水素市場、規制枠組み、主なブルー水素プロジェクト開発の評価
ブルー水素の製造技術、材料、有力企業、プロジェクトの分析（バリューチェーン全体）：
■ 従来の各製造法でのブルー水素製造技術
- 水蒸気メタン改質（SMR）、自己熱改質（ATR）、部分酸化法（POX）、石炭ガス化（CG）、メタン熱分解（ターコイズ水素）、バイオマス由来の水素製造、新規ブルー水素技術など
■ 有力企業、商業プロジェクト開発の包括的分析
■ ブルー水素での最先端イノベーション
- 先進プロセスや次世代製造技術の紹介
■ ブルー水素の有力企業事例紹介とベンチマーク評価（バリューチェーン全体）
