Care Show Japan2026にて今年も是非この人気のセミナーにご参加下さい。鎌倉市ヘテロクリニック院長 木ノ本景子先生『超高齢社会の分岐点 認知症を“防ぐ医療へ”』
2026年2月25日（水）～27日（金）に開催されるCare Show Japan 2026 で神奈川県鎌倉市「ヘテロクリニック」木ノ本景子院長のセミナーが開催されます。
【木ノ本景子医師紹介】
内科医、脳神経内科医、感情カウンセラー。新しい医療の形で、より健康な状態を目指す。「ヘテロクリニック」を開設し、認知症予防外来、オンライン診療なども行っている。
【認知症予防カフェも開催】
横浜市あざみ野駅前のALLISON HOUSE Cafe＆Barで月1回木曜日13：30～15：30、ドクターケイコの認知症予防カフェを開催中。
★近々確定スケジュール及びテーマ★
3/19 引っ越し・環境の変化がもたらす“認知症の混乱” 春の転居・入退院時のケアの工夫
4/16 脳も“春の衣替え”をしよう！ 新しい季節に合った脳の整え方
【セミナー情報】
神奈川県鎌倉市ヘテロクリニック 院長木ノ本景子先生
・講演時間 2/25（水）時間11：40～12：00
・講演内容「超高齢社会の分岐点 認知症を“防ぐ医療へ”」
【Care Show Japan 2026開催概要】
会期：2026年2月25日（水）～27日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 東4ホール 東京都江東区有明3-11-1
入場無料・事前登録制です。展示会公式WEBサイトで来場事前登録をお願いいたします。
https://www.care-show.com/exhibit/
＊掲載写真は過去のセミナーの様子です。
配信元企業：一般社団法人日本セルフケア研究会
