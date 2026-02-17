春休み特別企画 「おもいでケータイ再起動」×「ながらスマホリスクシミュレーター」 同時体験イベント開催

2026年2月17日

KDDI株式会社

春休み特別企画 「おもいでケータイ再起動」×「ながらスマホリスクシミュレーター」 同時体験イベント開催のお知らせ

KDDIは、春休み特別企画として、これまで多くのお客さまにご好評いただいている、電源の入らなくなったケータイを復活させるイベント「おもいでケータイ再起動」と、社会課題の解決に向けた啓発活動「ながらスマホリスクシミュレーター」を活用した企画を同時開催します。

おもいでケータイ再起動 ながらスマホリスクシミュレーター

「おもいでケータイ再起動」では、電池の過放電で充電が出来なくなった携帯電話を専用機器で充電・再起動し(注)、お客さまの懐かしい思い出の写真やデータとの再会をお手伝いします。なお、ご利用の携帯電話キャリアに関わらず、無料で参加いただけます。2016年に開始して以降、2022年9月からは都内で毎月開催、2023年に新たな試みとして新聞社とコラボレーション、2024年にはテレビ局とのコラボレーション等多くの企業と共催することで体験者はのべ25,000人を超えています。

「ながらスマホリスクシミュレーター」は、運転中や歩行中にスマホを操作する「ながらスマホ」と、それに伴う事故の増加が社会問題になっていることから、KDDIグループでは、この社会的な課題の解決に向け、「ながらスマホ」の撲滅に関する意識向上を図る取り組みとして展開しています。

今回、春休み期間に合わせて、思い出をよみがえらせる「おもいでケータイ再起動」と、未来の安全を守る「ながらスマホリスクシミュレーター」を同時に体験いただける特別イベントの開催となりますので、世代を問わず楽しみながら学べる機会として、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■おもいでケータイ再起動＠KDDI高輪本社ビル 開催概要

1．開催日時・場所

日時：2026年3月27日（金）～2026年3月29日（日）

10:00開始、18:00終了 ※29日は17:00終了

場所：KDDI高輪本社ビル13F TSUNAGU BASE

東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

2．参加方法

専用ページから事前予約をお願いします。

参加費は無料で、auをご利用でないお客さまも参加いただけます。

（参考）

■「おもいでケータイ再起動」について

2016年7月にau Style SHINJUKUで開催して以降、全国のKDDI・沖縄セルラー直営店や各地イベント会場でのべ25,000人以上のお客さまに体験いただいています。ケータイをお持ちのお客さまの約7割は過去のケータイを持っており、うち5割弱の方は電源が入らない、または分からないとおっしゃっています(2023年 KDDI調べ)。諦めていた写真やもう会えない家族の留守電メッセージなどの復活で、「忘れていた思いが蘇るとともに、もう一度頑張ろうと思った！」など、お客さまから多くの喜びの声をいただいています。

＜アンケート調査結果 (2023年 KDDI調べ)＞

・約7割がむかし使っていたケータイ電話を「まだ持っている」

・持っている理由は、約4割が「写真やメールが残っているから」

・5割弱は電源が入らない、または分からない

「おもいでケータイ再起動」公式サイト：https://www.au.com/omoidekeitai/

(注)スマートフォンは対象外です。機種、端末の状態により充電・再起動ができない場合があります。

■ながらスマホ リスクシミュレーター 開催概要

1．開催日時・場所

日時：2026年3月27日（金）10:00開始、18:00終了

場所：KDDI高輪本社ビル13F TSUNAGU BASE

東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH

2．参加方法

事前予約不要、直接THE LINKPILLAR 1 NORTHの6F受付にお越しいただき「ながらスマホ体験」と仰っていただければ、担当者がご案内します。

以 上