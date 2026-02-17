GHSに基づくJIS 規格（JIS Z 7252/Z 7253）の改正内容セミナー 4/8（水）［オンライン］
株式会社三菱ケミカルリサーチ 刀祢 英様をお迎えし、GHSに基づくJISについての基礎知識から最新の改正内容まで解説いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会(ICPCA)
とともに、以下の内容でセミナーを開催いたします。
株式会社三菱ケミカルリサーチ 刀祢 英様をお迎えし、
GHSとJISの基礎からJIS Z 7252/Z 7253の改正内容まで解説いただきます。
■本講座のポイント
化学品の危険有害性に関する情報を適切に伝達することは、化学品を使用する際の労働災害、
事故等の防止や環境の保護を図るにあたり非常に重要です。
こうした中、国連GHS文書に基づくJIS規格（JIS Z 7252及びJIS Z 7253）が2025年12月25日に改正されました。
国連GHS文書改訂9版を基に改正が行われ、SDS記載事項の変更や、物理化学的危険性の大幅な見直し（爆発物、可燃性ガス、加圧下化学品）、健康に対する有害性におけるin vitro/ex vivo評価の拡充（皮膚腐食性／刺激性）などの改正が行われました。
今回の講演では、これらJIS改正のポイントに加え、現在も見直しが進められている安衛法をはじめとした
GHSに関する国内法令についても、最新状況を含めてご説明いただきます。
■本講習会で得られる知識
・GHSとJISについての基礎知識
・JIS Z 7252/Z 7253の改正内容
・GHSに係る国内法令（化管法、安衛法、毒劇法）の基礎知識および最新状況
■このような方におすすめです
SDS・ラベル作成担当者
化学品管理担当者
化学品使用者（管理者及び労働者）
物流担当や営業担当などを含むその他の関係者
■申込期限
4月7日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：4/1（水）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341977/images/bodyimage1】
【日 時】2026年04月08日（水）13：30-16：30（開場時間13：15）
【テーマ】HS に基づくJIS 規格（JIS Z 7252/Z 7253）の改正内容セミナー 4/8（水）［オンライン］
【要 旨】
１．はじめに
２．GHSとJIS
３．GHS（JIS）の概要
４．JIS Z 7252/Z 7253の改正内容
５．国内法令
６．JIS改正による影響と対応 -SDSを中心に-
※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
株式会社三菱ケミカルリサーチ
化学品調査・登録支援グループ（兼 化学品規制対応グループ）
刀祢 英様
【講師情報】
■ご略歴
1999年 （株）三菱化学安全科学研究所（現 （株）三菱ケミカルリサーチ、製品安全評価部門）に入社
2022～2025年 （一社）日本化学工業協会に出向
2025年 （株）三菱ケミカルリサーチに帰任
■ご専門および得意な分野・研究
化学品管理
■本テーマ関連学協会でのご活動
（一社）日本化学工業協会 GHS-WGに所属
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【受講料】
1名につき25000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、
正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2442/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会(ICPCA)
とともに、以下の内容でセミナーを開催いたします。
株式会社三菱ケミカルリサーチ 刀祢 英様をお迎えし、
GHSとJISの基礎からJIS Z 7252/Z 7253の改正内容まで解説いただきます。
■本講座のポイント
化学品の危険有害性に関する情報を適切に伝達することは、化学品を使用する際の労働災害、
事故等の防止や環境の保護を図るにあたり非常に重要です。
こうした中、国連GHS文書に基づくJIS規格（JIS Z 7252及びJIS Z 7253）が2025年12月25日に改正されました。
国連GHS文書改訂9版を基に改正が行われ、SDS記載事項の変更や、物理化学的危険性の大幅な見直し（爆発物、可燃性ガス、加圧下化学品）、健康に対する有害性におけるin vitro/ex vivo評価の拡充（皮膚腐食性／刺激性）などの改正が行われました。
今回の講演では、これらJIS改正のポイントに加え、現在も見直しが進められている安衛法をはじめとした
GHSに関する国内法令についても、最新状況を含めてご説明いただきます。
■本講習会で得られる知識
・GHSとJISについての基礎知識
・JIS Z 7252/Z 7253の改正内容
・GHSに係る国内法令（化管法、安衛法、毒劇法）の基礎知識および最新状況
■このような方におすすめです
SDS・ラベル作成担当者
化学品管理担当者
化学品使用者（管理者及び労働者）
物流担当や営業担当などを含むその他の関係者
■申込期限
4月7日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：4/1（水）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341977/images/bodyimage1】
【日 時】2026年04月08日（水）13：30-16：30（開場時間13：15）
【テーマ】HS に基づくJIS 規格（JIS Z 7252/Z 7253）の改正内容セミナー 4/8（水）［オンライン］
【要 旨】
１．はじめに
２．GHSとJIS
３．GHS（JIS）の概要
４．JIS Z 7252/Z 7253の改正内容
５．国内法令
６．JIS改正による影響と対応 -SDSを中心に-
※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
株式会社三菱ケミカルリサーチ
化学品調査・登録支援グループ（兼 化学品規制対応グループ）
刀祢 英様
【講師情報】
■ご略歴
1999年 （株）三菱化学安全科学研究所（現 （株）三菱ケミカルリサーチ、製品安全評価部門）に入社
2022～2025年 （一社）日本化学工業協会に出向
2025年 （株）三菱ケミカルリサーチに帰任
■ご専門および得意な分野・研究
化学品管理
■本テーマ関連学協会でのご活動
（一社）日本化学工業協会 GHS-WGに所属
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【受講料】
1名につき25000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、
正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2442/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ