【無料】ベトナム改正化学品法 発効後の最新動向とCBIの実務的課題解説セミナー 3/18（水）［オンライン］
最新制度の整理と実務的な対応策を日本企業の皆様と共有するため、無料オンラインセミナーを開催いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、 3/18（水）に以下の内容でセミナーを開催します。
ベトナム化学品法は2026年1月1日より発効され、2026年1月17日には下位法となる「3つの政令および2つの通知」の正式版が公布されました。
しかし、日本企業にとって、肝心なCBI（Confidential Business Information：営業秘密）制度に関しては具体的な運用ガイダンスが発行されず、弊社へのお問い合わせ・ご相談も多数いただいております。
本セミナーでは、単なる法令解説にとどまらず、弊社独自の情報ルートにより把握しているCBIに関する最新動向や
当局の考え方を踏まえ、日本企業が今後どのように判断し、行動すべきかについて、実務目線で解説いたします。
ぜひこの機会に、本セミナーをご活用ください。
■本セミナーの内容
1.改正ベトナム化学品法および下位法（政令・通知）の要点解説
発効済みの制度内容を整理し、実務上の影響を分かりやすく解説します。
2. CBI（営業秘密）を巡る最新動向と実態
正式ガイダンスが未公表の中、当局の動きや今後想定される方向性について、
弊社が独自に得た情報をもとに解説します。
3. 日本企業への実務的アドバイス
・成分非開示が求められる製品はどう考えるべきか
・税関対応で注意すべきポイント
・現時点で取り得る現実的な対応策
■このような方におすすめです
・ベトナム向けに化学品・化学製品を輸出している、または今後輸出を検討している企業のご担当者様
・成分情報の開示可否やCBI対応に不安を感じている方
・法改正後の実務対応について、最新情報を整理して把握したい方
・品質保証、環境安全、輸出管理、法規制対応部門のご担当者様
■参加費：無料
※同業他社様のご参加はお断りさせていただく場合がございます。
■申込期限について
3/17（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
場合により定員に達した時点で締め切らせていただく場合がございます。
■講師への質問につきまして
本セミナーは、当日及び終了後の質問は受付いたしません。
事前のご質問は承っております。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクアクセスの上ご記入ください。
事前質問受付締め切り：3/11（水）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341973/images/bodyimage1】
【日 時】 2026年03月18日（水）14：00-15：00（開場時間13：45）
【テーマ】 【無料】ベトナム改正化学品法 発効後の最新動向とCBIの実務的課題解説セミナー 3/18（水）［オンライン］
【要 旨】
1.改正ベトナム化学品法および下位法（政令・通知）の要点解説
2. CBI（営業秘密）を巡る最新動向と実態
3. 日本企業への実務的アドバイス
※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社
コンサルティング事業部 実務担当者
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2441/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
