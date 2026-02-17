2/20開催｜サプライチェーンデザイン カンファレンス TOKYO 2026

BigM、Optilogic 2月20日に東京・日本橋で

「サプライチェーンデザイン カンファレンス TOKYO 2026」を開催

ダイキン・日本通運登壇、AI時代のSC意思決定・分析の最前線を紹介





サプライチェーンの意思決定の高度化をデジタルテクノロジーで支援するBigM株式会社は、2月20日に最先端のAI・最適化技術を用いたサプライチェーンデザインプラットフォームを提供するOptilogic Inc.と共同でサプライチェーンデザイン カンファレンス TOKYO 2026 ～AI革命に向けた次世代のサプライチェーンデザイン～を開催します。

今日のサプライチェーンは、地政学リスク、市場環境の変化、需要の不確実性、そして急速に進化するAI技術の登場により、これまでにない転換点を迎えています。競争優位を維持・強化するためには、従来の延長線上の計画や改善ではなく、AIを前提とした意思決定と、継続的に進化するサプライチェーンデザインが不可欠です。

本カンファレンスでは、サプライチェーンデザインを「一度きりの設計」ではなく、ビジネス戦略と直結した意思決定基盤として捉えるアプローチについて、実践事例と最新テクノロジーの両面からご紹介いたします。

当日は、登壇企業としてダイキン工業株式会社、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（50音順）が先進事例を発表するほか、Optilogic Inc.の創業者兼CEOであるDon Hicks氏、EVP, Solutions & StrategyのJoris Wijpkema氏による講演セッションを予定しています。各社の実践事例を通じて、サプライチェーンデザインがもたらす変革や、グローバルでの最新動向、今後の展望について取り上げます。

18:00からはネットワーキングの時間を設けております。昨年も企業の枠を越えて参加者同士の情報交換・交流が生まれ、大変ご好評をいただきました。時間は1時間程度と限られますが、有意義な交流の場となるよう準備を進めております。

また、本カンファレンスは、物流統括管理者（Chief Logistics Officer：CLO）の選任義務化を見据え、物流戦略を経営視点で検討されている方々をはじめ、製造業・物流部門の皆様にも広くご参加いただける内容です。

途中参加・途中退出も可能ですので、ご都合のつく時間帯のみでもぜひご参加ください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

■開催概要

イベント名：サプライチェーンデザイン カンファレンス TOKYO 2026

サブタイトル：～AI革命に向けた次世代のサプライチェーンデザイン～

開催日時：2026年2月20日（金）14:00～18:00

（受付開始：13:40／18:00より懇親会を開催）

開催場所：コングレスクエア日本橋（東京都中央区日本橋1-3-13-2F）

参加費：無料（事前登録制）

申込方法・セミナー詳細： https://www.bigm.one/event_2026

■会社概要

BigM株式会社は日本産業がこれまで培ってきた高度で精確なサプライチェーン・ロジスティクス分野が飛躍し変化に対応する柔軟性と持続可能性を獲得し競争力の源泉に昇華すべく、現実世界のサプライチェーン・ロジスティクスとデジタルテクノロジー融合の実現を支援します。

所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町1-2

Website：https://www.bigm.one/