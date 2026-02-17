使い捨て失禁ケア製品市場は、高齢化人口の増加と在宅ケア需要の拡大により、2035年までに241億ドルに達すると予測
年間7～8%の安定した拡大は、人口動態の変化、慢性疾患の増加、吸収性能および持続可能性における製品革新を反映している。
使い捨て失禁ケア製品市場は、2025年に116億1,930万ドルに達し、2020年以降年平均成長率8.0%で拡大した。今後10年間で、2030年までに169億2,140万ドル、さらに2035年までに241億3,060万ドルへ成長すると予測されている。成長率は徐々に7%台半ばに緩やかに低下する見込みだが、成長軌道は依然として構造的に強固である。
使い捨て失禁ケア製品市場の長期的拡大は、世界的な高齢化、慢性疾患からの生存率向上、在宅ケアソリューションの一般化と密接に関連している。
慢性疾患負担が使い捨て失禁ケア製品市場を支え続ける
歴史的に、使い捨て失禁ケア製品市場の成長は、神経疾患、糖尿病、泌尿器疾患の有病率上昇によって形成されてきた。医療支出の増加と診断技術の向上も、対象患者層の拡大につながった。
過去の主な成長要因：
・神経疾患の有病率増加
・泌尿器疾患患者数の増加
・慢性疾患負担の拡大（糖尿病を含む）
・医療費支出の増加
一方で、市場は制約にも直面している。使い捨て製品に伴う環境問題や埋立廃棄物問題への懸念が強まっている。さらに、一部地域では社会的偏見が、製品に関する公開議論や採用を抑制している。
人口高齢化と産後ケアが予測成長を強化
今後、人口構造の変化は、使い捨て失禁ケア製品市場における最も重要な成長要因となる。世界の高齢者人口の急増は、腹圧性、切迫性、混合型失禁の発生率を直接的に押し上げている。
その他の成長要因：
・公衆認知向上および偏見解消キャンペーンの拡大
・在宅医療ソリューション需要の増加
・出産後および分娩関連の骨盤底損傷
・目立たず移動性に優れた製品への需要増加
2025年には、在宅ケアおよび個人消費者が市場全体の46.1%を占め、最大のエンドユーザーセグメントとなった。入院期間の短縮と外来管理の拡大により、在宅消費は今後も成長の中心となる。
製品構成：使い捨て失禁ケア製品市場で収益が集中する領域
製品タイプ別では、2025年に成人用紙おむつが市場の40.3%を占め、中度から重度症例の基盤製品として位置付けられている。
一方、使い捨て保護下着は2030年までより速い成長が予測されている。この分野の需要は、以下の消費者嗜好を反映している：
・より薄型の設計
・高い快適性と目立ちにくさ
・移動性の向上
・皮膚適合性の改善
吸収性能別では、高吸収タイプが市場を主導し、2025年には市場価値の41.7%を占めた。高齢化に伴う重症化傾向を踏まえ、高吸収製品は市場の中核収益基盤として重要性を維持する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341809/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341809/images/bodyimage2】
材料革新と持続可能性への圧力
材料別では、高吸収性ポリマーが2025年に市場の34.7%を占め、性能最適化に不可欠な材料となっている。
同時に、バイオ由来材料および持続可能材料は最も成長が速い分野である。製造企業は以下に投資している：
・プラスチック裏面シートの削減
・生分解性部品
・持続可能なパルプ調達
・循環型経済への取り組み
環境責任と医療品質性能の両立が、今後の競争力を左右する重要要因となる。
地域動向：成熟市場主導と新興市場成長
2025年には、北米が世界市場の35.1%を占め、最大地域となった。高い診断率、保険適用、強力な流通網がこの優位性を支えている。
一方、最も速い成長は以下で予測されている：
