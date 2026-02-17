INTER NATIONAL FASHION RUNWAY 2026 TOKYOに参加 ～東京・品川で世界と交差するファッションの現在地～
2026年2月6日、東京・品川プリンスホテル アネックス「Club eX」にて開催された
INTER NATIONAL FASHION RUNWAY 2026 TOKYO に参加した。
本イベントは、アジアや中東を中心に、世界各国のデザイナー、ブランド、クリエイターが集結する国際的なファッションイベントであり、
ファッションを通じて文化・創造性・多様性を発信し、国境を越えた交流と新たなビジネス機会を創出することを目的としている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage1】
国際色豊かなランウェイと文化交流の場
会場となったClub eXは、円形構造のステージが特徴的な空間で、
各国の美意識や文化背景を反映したコレクションが次々と披露された。
新進気鋭のデザイナーから確立されたブランドまでが参加し、
単なるトレンドの発信にとどまらず、
ファッションを媒介とした国際的な文化交流の場としての役割を強く感じさせるイベントとなっていた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage2】
写真：参加者の面々、左から２番目に樽谷日向
Noble Queen of the Universe Princess受賞者・樽谷日向がランウェイに登場
本イベントでは、
「Noble Queen of the Universe」Noble Princess賞を受賞した樽谷日向がランウェイに登場。
赤のドレスをまとい、堂々とランウェイを歩く姿は、
国際舞台で評価を受けた存在としての経験と自信を感じさせるものだった。
父として同伴し、その姿を間近で見届けることができたことは、
一人の表現者として成長していく過程を実感する、非常に印象深い時間となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage3】
写真：参加者と右から１番目、樽谷日向
Noble Queenの仲間たちとの再会
また会場では、
Noble Queen of the Universeを通じて出会った仲間たちとも再会することができた。
国やバックグラウンドは異なりながらも、
それぞれが自身の活動分野で挑戦を続ける姿は刺激的であり、
このイベントが「再会」と「新たな出会い」の交差点であることを実感させてくれた。
・Emily Sy
・Noble Queen of the Universe 2026 樽谷日向
・Noble Queen of the Universe 2024 内藤飛鳥
・三澤幸子
・Noble Queen of the Universe 2022 Marjorie Renner
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage4】
写真：樽谷大助と樽谷日向
東京から世界へ、ファッションがつなぐ未来
INTER NATIONAL FASHION RUNWAY 2026 TOKYOは、
東京という都市が持つ国際性と、
世界各地のクリエイティブが交差する可能性を改めて示したイベントだった。
ファッションは衣服にとどまらず、
文化・思想・価値観を伝えるメディアである。
このランウェイで交わされた出会いや表現が、
次の国際的なプロジェクトや文化交流へとつながっていくことを期待したい。
?
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント HINATA TARUTANI
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタントTATIANA IVANOVNA
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
INTER NATIONAL FASHION RUNWAY 2026 TOKYO に参加した。
本イベントは、アジアや中東を中心に、世界各国のデザイナー、ブランド、クリエイターが集結する国際的なファッションイベントであり、
ファッションを通じて文化・創造性・多様性を発信し、国境を越えた交流と新たなビジネス機会を創出することを目的としている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage1】
国際色豊かなランウェイと文化交流の場
会場となったClub eXは、円形構造のステージが特徴的な空間で、
各国の美意識や文化背景を反映したコレクションが次々と披露された。
新進気鋭のデザイナーから確立されたブランドまでが参加し、
単なるトレンドの発信にとどまらず、
ファッションを媒介とした国際的な文化交流の場としての役割を強く感じさせるイベントとなっていた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage2】
写真：参加者の面々、左から２番目に樽谷日向
Noble Queen of the Universe Princess受賞者・樽谷日向がランウェイに登場
本イベントでは、
「Noble Queen of the Universe」Noble Princess賞を受賞した樽谷日向がランウェイに登場。
赤のドレスをまとい、堂々とランウェイを歩く姿は、
国際舞台で評価を受けた存在としての経験と自信を感じさせるものだった。
父として同伴し、その姿を間近で見届けることができたことは、
一人の表現者として成長していく過程を実感する、非常に印象深い時間となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage3】
写真：参加者と右から１番目、樽谷日向
Noble Queenの仲間たちとの再会
また会場では、
Noble Queen of the Universeを通じて出会った仲間たちとも再会することができた。
国やバックグラウンドは異なりながらも、
それぞれが自身の活動分野で挑戦を続ける姿は刺激的であり、
このイベントが「再会」と「新たな出会い」の交差点であることを実感させてくれた。
・Emily Sy
・Noble Queen of the Universe 2026 樽谷日向
・Noble Queen of the Universe 2024 内藤飛鳥
・三澤幸子
・Noble Queen of the Universe 2022 Marjorie Renner
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341979/images/bodyimage4】
写真：樽谷大助と樽谷日向
東京から世界へ、ファッションがつなぐ未来
INTER NATIONAL FASHION RUNWAY 2026 TOKYOは、
東京という都市が持つ国際性と、
世界各地のクリエイティブが交差する可能性を改めて示したイベントだった。
ファッションは衣服にとどまらず、
文化・思想・価値観を伝えるメディアである。
このランウェイで交わされた出会いや表現が、
次の国際的なプロジェクトや文化交流へとつながっていくことを期待したい。
?
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント HINATA TARUTANI
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタントTATIANA IVANOVNA
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ