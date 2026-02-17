K2 Partnering Solutions、最高経営責任者（CEO）にスリニヴァス・ラオ氏を任命





ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- K2 Partnering Solutions はコンサルティング型のテクノロジー／人材ソリューションをグローバルに提供することで知られていますが、同社は本日付でスリニヴァス・ラオ氏を最高経営責任者（CEO）に任命したと発表しました。

スリニヴァス氏はデジタル、コンサルティング、ITサービス、ビジネスサービスの各領域で、価値創出、スケール可能な成長、オペレーション変革を牽引してきた、28年以上の経験を持つグローバルエグゼクティブです。複雑で多市場にまたがる組織を率いることに精通し、米国、英国、欧州、中東、APAC（アジア太平洋）で、取締役会やスポンサー、経営陣と緊密に連携しながら、8億ドル超のP&L（損益責任）をスケールさせた実績を持ちます。

直近では、LTIMindtreeの最高ビジネス責任者（CBO）兼エグゼクティブ・カウンシルのメンバーを務め、複雑な地域展開における成長加速、市場拡大、戦略的顧客関係の強化、事業運営のパフォーマンス全般を統括していました。在任中は市場投入の実行力強化、利益率管理の徹底、エンタープライズ顧客とのパートナーシップ拡大を主導し、要となる役割を担いました。

Sutherland、Conduent、Capgemini、Infosysでのこれまでのリーダー職においても、オーガニック成長とM&A等による非連続成長、オペレーティングモデルの変革、大規模な実行を一貫して実現してきました。いずれも、投資家の期待を踏まえたスピード感と成果創出が求められる環境下での実績です。

K2 Partnering Solutionsは現在、グローバルなオペレーティングモデルの強化、戦略的顧客関係の拡大、テクノロジー／コンサルティング領域における価値創出の加速を軸に、新たな成長フェーズへと踏み出しています。スリニヴァス氏の任命は、同社がプラットフォームと提供能力を進化させ続ける中で、規律ある実行、スケール可能な成長、そして強いリーダーシップを重視していることを示すものです。

就任にあたり、スリニヴァス氏は次のように述べています。

「K2 Partnering Solutionsにとって重要な節目のタイミングで参画できることを、大変うれしく思います。K2には強固な基盤、差別化された市場ポジション、そして世界規模での深い顧客関係があります。取締役会およびリーダーシップチームとともにこの勢いをさらに伸ばし、実行力を高め、プラットフォームをスケールさせ、顧客・パートナー・従業員に向けて持続的な成長と価値を届けていきたいと考えています」

会長のアショク・ヴェムリ氏は次のように述べています。

「スリニヴァス氏はグローバルなリーダー経験、オペレーションの規律、成長志向という、他に類を見ない三つの強みを兼ね備えています。複雑な組織をスケールさせ、成果を牽引してきた実績は、K2を次のステージへ導くリーダーとして、まさに最適であることを示しています」

Media contact: Navreet Toor | Contact email: ntoor@k2partnering.com

Source: K2 Partnering Solutions