長野県建設部とイオンモール須坂が共催「長野県おやこ建設フェスタ2026」開催

2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間、イオンモール須坂（〒382-8501 長野県須坂市大字福島386番地1）にて、「建設」をテーマにした親子向け体験型イベント「長野県おやこ建設フェスタ2026」を開催します。（共催：長野県建設部／イオンモール須坂、協力：株式会社ピコトン）

「長野県建設部なぞときラリー『まちをつくるチカラの秘密』」(主催：長野県建設部｜協力：株式会社ピコトン)

本イベントの目玉企画として実施されるのが、施設内を巡りながら謎解きに挑戦する「長野県建設部なぞときラリー『まちをつくるチカラの秘密』」です。県政150周年を迎える長野県建設部が主催する、家族で楽しめる謎解きイベントとなっています。会場では、参加者が「なぞときハンドブック」を手に、館内に設置されたパネルを巡回しながら謎解きに挑戦します。道路や橋、建物など、私たちの暮らしに欠かせない「建設の仕事」をテーマに、建設分野で活用されている最新のテクノロジーや、現在の仕事内容・取り組みを取り入れた謎解きを体験できます。謎解きを通じて、「まちは、どのようにつくられているのか」理解を深めることができる内容です。

謎解きの内容は、楽しみながら考える力を育む構成となっており、小学生～中学生を中心に、親子で一緒に取り組める設計です。遊びの延長線上で社会や建設の仕事への理解が自然と深まる、学びのある体験を提供します。

各日先着500名限定｜イベント限定ノベルティをプレゼント

さらに参加者には、本イベント限定の「クイズブック」と、建設の仕事をイメージした「スコップスプーン（カレースプーン）」をセットでプレゼント。各日先着500名限定の特典となっており、謎解きに挑戦した達成感とともに、イベントの思い出として持ち帰ることができます。

会場は2025年10月開業のイオンモール須坂

会場となるイオンモール須坂は、2025年10月に開業したばかりの新しい商業施設です。地域の新たな交流拠点として注目を集めるこの場所で、「まちをつくるチカラ」に触れられる特別な2日間を創出します。家族でのお出かけはもちろん、友だち同士でも気軽に参加できる内容となっており、週末のレジャーと学びを両立できるイベントです。ぜひこの機会にイオンモール須坂へ足を運び、謎解きに挑戦しながら、私たちの暮らしを支える建設の仕事を体験してください。

「長野県建設部なぞときラリー『まちをつくるチカラの秘密』」イベント詳細

日付：2026年3月7日(土)・8日(日)時間：10:00～17:00（最終受付16:00）場所：イオンモール須坂 1F Goolightコート参加費：無料推奨年齢：6～15歳主催：長野県建設部協力：株式会社ピコトン■特設サイトhttps://workshop.picoton.com/event-lp/nagano-nazotoki/

同時開催「はたらくくるま おしごとチャレンジ」(主催：イオンモール須坂)

また、会場では同時開催イベントとして、体験型イベント「はたらくくるま おしごとチャレンジ」も実施されます。小さなお子さまが“はたらく車”の世界にふれながら楽しめる内容となっており、年齢の異なるお子さまがいるご家族でも来場しやすいイベント構成です。■「はたらくくるま おしごとチャレンジ」イベント詳細日付：2026年3月7日(土)・8日(日)時間：10:00～17:00（最終受付16:40）場所：イオンモール須坂 1F Goolightコート参加費：200円(税込) (なぞときクリアで100円引き)主催：イオンモール須坂

『まちをつくるチカラの秘密』あらすじ

かつて、建設業界は筋力が中心だった――。時代は移り変わり、テクノロジーで誰もが活躍できる仕事へと進化している現代。建設業界の“なぞ”を解き、まちをつくるチカラのヒミツを解き明かせ！なぞを解きながら施設を巡る「なぞときラリー」がキミの挑戦を待っている。。知恵とひらめきを武器に“なぞ”に立ち向かおう！

答えを当日伝えて特典ゲット！「おためし謎」を事前公開

会場で実施される「長野県建設部なぞときラリー」の世界観を、来場前から気軽に体験できる「おためし謎」を、本プレスリリース内にて公開いたします。

なお、「おためし謎」の答えをイベント当日、受付にてお伝えいただいた方には、数量限定の景品をプレゼントいたします。※本景品は、イベント参加者向けノベルティとは異なるものです。事前に「おためし謎」に挑戦のうえ、ぜひイベント当日、会場へお越しください。

開催概要・お問い合わせ先

■長野県政150周年「長野県おやこ建設フェスタ2026」共催：長野県建設部 / イオンモール須坂協力：株式会社ピコトン■「長野県建設部なぞときラリー『まちをつくるチカラの秘密』」日付：2026年3月7日(土)・8日(日)時間：10:00～17:00（最終受付16:00）会場：イオンモール須坂 1F Goolightコート （〒382-8501 長野県須坂市大字福島386番地1）主催：長野県建設部協力：株式会社ピコトン【特設サイト】https://workshop.picoton.com/event-lp/nagano-nazotoki/【お問合せ先】株式会社ピコトンE-mail： support@picoton.com■「はたらくくるま おしごとチャレンジ」日付：2026年3月7日(土)・8日(日)時間：10:00～17:00（最終受付16:40）会場：イオンモール須坂 1F Goolightコート （〒382-8501 長野県須坂市大字福島386番地1）主催：イオンモール須坂【お問合せ先】有限会社グローブプラニングE-mail： mail@grove-p.co.jp