オンリー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：李 粲淑）は、床の微細なホコリやペットの毛を可視化するLEDスキャン機能を搭載したコードレス掃除機「V-SCAN100」を、2026年2月17日（火）11:45より応援購入サービスMakuakeにて先行販売いたします。 特許技術の「床状態可視化LEDスキャン」により、肉眼では見えない汚れを浮き上がらせ、ハイパワー吸引で除去。「掃除の結果が見える」という新しい清掃体験を提供し、日本の掃除習慣に変革をもたらします。Makuake URL: https://www.makuake.com/project/v-scan100/詳細はこちら、https://www.onleeone.com/v-scan100

■開発背景：「掃除したはずなのに、床がザラつく」その不満を解決多くの家庭で「掃除機をかけた直後なのに、足の裏にゴミの感触がある」「ペットの毛が残っている気がする」といった悩みが聞かれます。これは吸引力の問題ではなく、「ゴミがどこにあるか見えていない」ことが原因でした。V-SCAN100は、この「見えない不安」を解消するために開発されました。「吸う」だけでなく「見る」機能を標準搭載することで、掃除の完了を感覚ではなく視覚で判断できる、新しいスタンダードを提案します。

■V-SCAN100の3つの特徴1. 床状態可視化LEDスキャン：見えないゴミを「判断」できるヘッド先端に搭載した緑色LEDが、床に対して水平に近い角度から光を照射。床表面の微細なホコリやペットの毛に影をつくり、くっきりと浮き上がらせます。・掃除前：どこが汚れているか分かる・掃除中：ゴミが吸い込まれていく様子が見える・掃除後：ゴミがなくなったことを目で確認できるこれにより、無駄な往復を減らし、確実な達成感を得られます。

2. ハイパワー吸引×床密着ヘッド：見えたゴミを逃さない可視化したゴミを確実に仕留めるため、25,000Paの強力な吸引力を発揮するBLDCモーターを搭載。さらに、日本の住宅環境（フローリング、畳、カーペット）に最適化した「床密着ヘッド」が、壁際や家具下のわずか5cmの隙間にも入り込み、隅々のゴミまで吸い切ります。

3. 軽量1.2kg×コードレス：掃除の流れを止めない「汚れが見える」と、掃除はもっと細かくなります。その動きを妨げないよう、本体重量は1.2kg（スティック時1.9kg）の軽量設計です。部屋を移動してもパワーが落ちない長時間バッテリー（最大45分稼働※オートモード時）を採用し、家中をノンストップでスキャン掃除できます。

4. 空気もクリーンにする3層フィルター構造吸い込んだ空気は3層フィルターで段階的に浄化され、PM2.5や花粉、ニオイ成分まで99.9%以上を除去します。H13等級HEPAフィルターを採用したことで、黄砂や花粉のシーズンでも、掃除後の室内空気をクリーンに保ちます。

■プロジェクト概要プロジェクト名： ほこりをスキャンする時代宣言！見えない汚れを可視化する「V-SCAN100」期間： 2026年2月17日（火）11:45 ～2026年3月23日（月）URL： https://www.makuake.com/project/v-scan100/リターン例：・【超超早割】V-SCAN100 本体セット：一般販売予定価格より最大39%OFF・【超早割】V-SCAN100 本体セット：一般販売予定価格より最大30%OFF※数量限定のため、完売次第終了となります。

■今後の展望V-SCAN100を皮切りに、「DUST SCAN NEXT」ブランドとして、掃除をただの作業から「住環境をマネジメントする行為」へと進化させる製品を展開してまいります。特に、小さなお子様がいるご家庭やペットオーナー様に対し、「床から一番近い存在を守る」ためのクリーンソリューションを提供し続けます。

【製品仕様】・製品名：V-SCAN100・サイズ：[詳細サイズがあれば記載、なければ省略可]・本体重量：約0.9kg・吸引力：最大20,000Pa・バッテリー：着脱式リチウムイオンバッテリー・付属品：充電スタンド、すき間ブラシー、ダストブラシー

【会社概要】商号 ： オンリー株式会社代表者： 代表取締役 李 粲淑所在地： 〒104-0041 東京都中央区新富1-4-5-401設立 ： 2021年10月事業内容： 海外製品の輸入販売、商品企画・開発URL ： https://www.onleeone.com/【本件に関するお問い合わせ先】オンリー株式会社 金凡遂広報担当Email： info@onleeone.comTEL： 03-5542-0152