健康経営をサポートする株式会社AW Stage(本社：東京都港区港南)は健康経営を推進する企業に向けて社内で行うオンラインエクササイズ「ゆるエク」サービスを開始いたしました。





ゆるエク実施の様子









■ゆるエクとは

ゆるエクは、毎週1回、短時間の簡単なゆるめの運動で日常に少しでも運動習慣を取り入れることを目指しています。

在宅勤務の日に自宅から参加、ミーティング時にチームの仲間と参加するなど、椅子に座りながら行う簡単な運動なので、誰もが無理なく実施でき継続しやすいのが特徴です。

適度な運動は体の健康のみならず、ストレス軽減や集中力アップなど仕事のパフォーマンス向上にも効果が期待できます。









■本サービスを作った背景

運動は重要であると理解していながら、働く世代における運動習慣がある人の割合は2割程度。忙しくて時間が取れない、続かない、運動が嫌いなどの理由から、運動に取り組めていない人は多いです。

また、企業で行う健康経営施策としての運動プログラムは年に1～2回程度の実施で、運動の継続や習慣化には繋がらないといった課題を健康推進ご担当者様からうかがっていました。





ゆるエクは、毎週定期的にリアルタイムで10分程度の運動をオンラインで行うので、忙しい人でも参加しやすく、画面オフでの安心感があり、これなら自分にもできそうというやる気が生まれやすくなります。









■ゆるエク概要

・回数/時間： 週1回(月4回)10～20分

実施例(1) 毎週火曜 14:00～14:20

実施例(2) 毎週金曜 9:00～ 9:10

・人数 ： 1回あたり100名まで ※100名以上も対応可能

・実施方法 ： Zoom ※Zoom URL1つで継続的に開催できます。

ご担当者様の負担がかかりません。

・内容 ： ストレッチ、ヨガ、筋トレ、転倒予防エクササイズなど、

企業単位でご要望に応じたオリジナルレッスンをご提供

・料金 ： 月額5万円～ ※初期費用なし





ゆるエク概要









＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社AW Stage

所在地 ： 東京都港区港南1-9-36アレア品川13F

代表取締役社長： 田村 亜弥

事業内容 ： 法人向け健康増進サービス

URL ： http://aw-stage.com

お問い合わせ ： info@aw-stage.com