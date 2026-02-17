株式会社SPAZIO(所在地：東京都千代田区)は、当社が新たに設立したレーベル「ROCK FOR THE NATIONS」にて業務委託契約を締結しているshuto muroi／ムロイシュウトが主幹を務める新事業「Creator Factory for Pictures」を、本日より開始いたします。









写真家であり、当社の「ROCK FOR THE NATIONS」ではクリエイティブディレクターを務めているshuto muroi /ムロイシュウトは、若手ながら、数々の国内外の賞に入賞、入選しており、将来が期待されている一人です。

その彼を中心に、彼が理想としているクリエイティブ環境や作品制作のプラットフォームになるのが、この事業です。





【中核となる事業】

(1)一般向けメモリアルフォト提供サービス

本日より、俳優・モデルとして活躍されている橘 詩文(たちばな しふみ)さんのメモリアルフォトをサンプルとして公開いたします。

本サービスは、基本10カット・330,000円(税込)からご提供となります。

独特のタッチで撮影された写真は、一生の記念にふさわしい特別な一枚としてお届けいたします。





メモリアルフォトサンプル(橘 詩文)





【橘 詩文(たちばな しふみ)】

俳優・モデル。Instagramフォロワー3万人超を持ち、SNSを中心に幅広い層から支持を集めている。





(2)24時間365日稼働可能な簡易フォトスタジオの運営

現在プレオープン中の、マンションの一室をスタジオとして改装した簡易スタジオです。24時間365日ご利用が可能で、一般の方からのお申し込みも受け付けております。

詳細は専用ホームページ https://rftn.jp をご覧ください。





(3)企業、アスリート、アーティスト向け各種撮影請負

下記の作品をご参照ください。各ご要望に合わせ対応をさせていただきます。





宣材写真サンプル(JINN)

スチールサンプル

アパレル撮影サンプル

宣材写真サンプル(moruta)





【shuto muroi /ムロイシュウト】

アートとファッションの中心地・ニューヨークでキャリアをスタート。その独自の視点と表現力は海外でも高く評価され、国内外の権威あるコンテストで選ばれています。





‐shuto muroi /ムロイシュウト コメント‐

「アートの感性」を「ビジネスの成果」へ。

私の写真は、貴社のブランドイメージに、他とは一線を画す「深み」と「インパクト」を与えます。





‐主な経歴‐

・MVVO Art 2024 AD Art Show nominate





MVVO Art 2024 AD Art Show





・第58回Canon Photo Contest web部門入選

第58回Canon Photo Contest web部門





・Apa award 2026 写真部門 入選





Apa award 2026 写真部門





■ROCK FOR THE NATIONS事業部について

株式会社SPAZIOの新設事業部として「ボーダレスに楽曲を制作し楽曲をデリバリーしライブを企画実施する」ことを目的に2024年8月に誕生したレーベル「ROCK FOR THE NATIONS」。市島 琳香(いちしま りんか)など、今後も国内外のアーティストが続々とリリースを予定しています。





【会社概要】

会社名： 株式会社SPAZIO

所在地： 〒102-0071 千代田区富士見2-4-6 宝5号館ビル B1F

代表者： 代表取締役 市川 晃

URL ： https://rftn.jp

(ROCK FOR THE NATIONSのホームページ)