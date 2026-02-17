末日聖徒イエス・キリスト教会は、当教会が製作協力をしているBYUtvのアート系ドキュメンタリーシリーズ「artFUL(アートフル)」において、当教会の会員である「あおば窯」の陶芸家 青葉 太一氏が、2月22日23:00(日本時間)に放送されるエピソードで紹介されることをお知らせします。





青葉太一氏









現在シーズン6を迎える「artFUL」は、世界各地のアーティストを取り上げ、芸術がどのように精神性の意味を表現するかを探求する番組です。2月22日放送分(日本語音声・英語字幕付き)では、青葉氏が同シリーズで初めて紹介される日本人アーティストとなります。









今回のエピソードは、青葉氏の愛媛県西条市にある工房「あおば窯」で全編撮影され、地元の粘土を採取する場面から、成形、そして伝統的な薪窯での焼成に至るまで、氏の創作工程が詳細に記録されています。青葉氏は、自然素材を生かした質感豊かな陶芸作品や宗教的テーマを取り入れた制作で知られており、長年にわたり地域社会と教会で奉仕し続けてきました。氏と妻による地域向けアート教室も、多くの参加者に親しまれています。





あおば窯





BYUtv取材風景





インタビューを受ける青葉氏





愛媛県西条市兎之山 あおば窯

Facebook ： https://www.facebook.com/aobagama

インスタグラム： https://www.instagram.com/aobagama/





この「artFUL」エピソードは、日本の豊かな陶芸文化が持つ美しさ、技法、そして霊的な響きを、世界の視聴者に紹介するものとなっています。

放送後、エピソードは以下のサイトで無料オンデマンド配信されます

https://www.byutv.org/artful