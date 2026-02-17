株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、2026年2月20日、新刊絵本『もぐれっしゃ』(作・絵：もとやすけいじ)を発刊いたします。





https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b673054.html





『もぐれっしゃ』表紙









【内容紹介】

長い冬が終わって、森の地下鉄の入り口に、ポッ！と、あかりがつきました。





冬ごもりしていた生きものたちが、ぞろぞろと集まってきます。





プルルルル……！

「もぐれっしゃの はるのおめざめごう、まもなく しゅっぱついたしまーす！」





行き先は、着いてからのお楽しみ。

運転士のもぐらさんは、大きな手を器用に使って、前にも後ろにも自由自在に進みます。

すぐれた嗅覚で、遠くからでもにおいを嗅ぎわけ、迷路のような地下のトンネルも、すーいすい。





お客さんたちは、おけらたちのコーラスや、アリたちが働く駅チカでのお買いものなど、地下ならではのおもてなしに大満足。





細かい描き込みや、ユーモアあふれるパロディなど、もとやすけいじの魅力がたっぷり詰まった、楽しい一冊です。

のりもの絵本シリーズの既刊とあわせて、ぜひお楽しみください。





《中面見開き》1









【本書の特色】

1)子どもたちに大人気の「動物・生きもの」と「乗り物」を組み合わせた絵本でおなじみ、もとやすけいじが描く、のりもの絵本シリーズ第5弾。





2)大きな手を器用に操り、もぐらが運転する地下鉄は前へも後ろへも自由自在。

迷路のように入り組んだ地下トンネルを、すーいすいと軽快に進んでいきます。

縦開きページも見どころのひとつで、臨場感あふれる地下の世界が広がります。





3)「アリビル」など、生きものや虫たちにちなんだ楽しいネーミングも見どころ。

細かく描きこまれた絵の中には、これまでのシリーズに登場した仲間たちも多数登場します。ぜひ探してみてください。





4)シリーズ既刊

『つばめこうくう』『ぽっぽこうくう』『カルガモゆうらんせん』『リスタクシー』も好評発売中。





※絵本を読んで答える「クイズペーパー」付き。





《中面見開き》2









【読者・利用シーン】

●読み聞かせ絵本として

親子で楽しめるストーリーと、細部まで描きこまれた豊かなビジュアルで、読み聞かせの時間が自然と会話の広がるひとときになります。





●乗り物好きな子どもへ

地下鉄や駅、運転のしかけなどが楽しく描かれており、乗り物に興味を持つ子どもたちの好奇心を引き出します。





●季節の変わり目の贈り物に

冬から春へと移り変わる季節感が物語全体に流れ、入園・進級など春のギフトにもおすすめの一冊です。









【発刊記念企画(関連イベント)】

本書の発刊を記念し、東京都・神保町の書店「ブックハウスカフェ」にて、

絵本原画展が開催されます。

会期中には、著者・もとやすけいじと、音楽家・とんとんぱっによるイベントも予定しています。





開催期間：2026年2月18日(水)～3月3日(火) ※予定

会場：ブックハウスカフェ(東京都千代田区神保町)





※イベントの詳細につきましては、会場および主催者の公式サイト等にてご確認ください。





https://bookhousecafe.jp/exhibition/content/2159?utm_source=chatgpt.com









【著者紹介】

もとやすけいじ

1985年東京生まれ。武蔵野美術大学デザイン情報学科卒業。絵本ワークショップ「あとさき塾」出身。『つばめこうくう』(佼成出版社)で、絵本作家デビュー。その他作品に『しんごうきょうだいのにちようび』(絵本塾出版)、『のりかえでんしゃ』(学研)、『ぽっぽこうくう』『カルガモゆうらんせん』『リスタクシー』(共に佼成出版社)がある。









【本書の概要】

書名 ： 『もぐれっしゃ』

発売日 ： 2026年2月20日

販売場所 ： 全国書店・インターネット書店

定価 ： 1,650円(税込)

体裁 ： A4変型／32ページ

ISBNコード： 978-4-333-02949-5

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b673054.html









【会社概要】

社名 ： 株式会社佼成出版社

代表者： 代表取締役社長 中沢 純一

所在地： 〒166-8535 東京都杉並区和田2-7-1

URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/