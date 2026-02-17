大人気！のりもの絵本シリーズ第5弾 もぐらが運転する地下鉄が春を運ぶ絵本『もぐれっしゃ』が2026年2月20日に発売
株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、2026年2月20日、新刊絵本『もぐれっしゃ』(作・絵：もとやすけいじ)を発刊いたします。
https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b673054.html
『もぐれっしゃ』表紙
【内容紹介】
長い冬が終わって、森の地下鉄の入り口に、ポッ！と、あかりがつきました。
冬ごもりしていた生きものたちが、ぞろぞろと集まってきます。
プルルルル……！
「もぐれっしゃの はるのおめざめごう、まもなく しゅっぱついたしまーす！」
行き先は、着いてからのお楽しみ。
運転士のもぐらさんは、大きな手を器用に使って、前にも後ろにも自由自在に進みます。
すぐれた嗅覚で、遠くからでもにおいを嗅ぎわけ、迷路のような地下のトンネルも、すーいすい。
お客さんたちは、おけらたちのコーラスや、アリたちが働く駅チカでのお買いものなど、地下ならではのおもてなしに大満足。
細かい描き込みや、ユーモアあふれるパロディなど、もとやすけいじの魅力がたっぷり詰まった、楽しい一冊です。
のりもの絵本シリーズの既刊とあわせて、ぜひお楽しみください。
《中面見開き》1
【本書の特色】
1)子どもたちに大人気の「動物・生きもの」と「乗り物」を組み合わせた絵本でおなじみ、もとやすけいじが描く、のりもの絵本シリーズ第5弾。
2)大きな手を器用に操り、もぐらが運転する地下鉄は前へも後ろへも自由自在。
迷路のように入り組んだ地下トンネルを、すーいすいと軽快に進んでいきます。
縦開きページも見どころのひとつで、臨場感あふれる地下の世界が広がります。
3)「アリビル」など、生きものや虫たちにちなんだ楽しいネーミングも見どころ。
細かく描きこまれた絵の中には、これまでのシリーズに登場した仲間たちも多数登場します。ぜひ探してみてください。
4)シリーズ既刊
『つばめこうくう』『ぽっぽこうくう』『カルガモゆうらんせん』『リスタクシー』も好評発売中。
※絵本を読んで答える「クイズペーパー」付き。
《中面見開き》2
【読者・利用シーン】
●読み聞かせ絵本として
親子で楽しめるストーリーと、細部まで描きこまれた豊かなビジュアルで、読み聞かせの時間が自然と会話の広がるひとときになります。
●乗り物好きな子どもへ
地下鉄や駅、運転のしかけなどが楽しく描かれており、乗り物に興味を持つ子どもたちの好奇心を引き出します。
●季節の変わり目の贈り物に
冬から春へと移り変わる季節感が物語全体に流れ、入園・進級など春のギフトにもおすすめの一冊です。
【発刊記念企画(関連イベント)】
本書の発刊を記念し、東京都・神保町の書店「ブックハウスカフェ」にて、
絵本原画展が開催されます。
会期中には、著者・もとやすけいじと、音楽家・とんとんぱっによるイベントも予定しています。
開催期間：2026年2月18日(水)～3月3日(火) ※予定
会場：ブックハウスカフェ(東京都千代田区神保町)
※イベントの詳細につきましては、会場および主催者の公式サイト等にてご確認ください。
https://bookhousecafe.jp/exhibition/content/2159?utm_source=chatgpt.com
【著者紹介】
もとやすけいじ
1985年東京生まれ。武蔵野美術大学デザイン情報学科卒業。絵本ワークショップ「あとさき塾」出身。『つばめこうくう』(佼成出版社)で、絵本作家デビュー。その他作品に『しんごうきょうだいのにちようび』(絵本塾出版)、『のりかえでんしゃ』(学研)、『ぽっぽこうくう』『カルガモゆうらんせん』『リスタクシー』(共に佼成出版社)がある。
【本書の概要】
書名 ： 『もぐれっしゃ』
発売日 ： 2026年2月20日
販売場所 ： 全国書店・インターネット書店
定価 ： 1,650円(税込)
体裁 ： A4変型／32ページ
ISBNコード： 978-4-333-02949-5
URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b673054.html
【会社概要】
社名 ： 株式会社佼成出版社
代表者： 代表取締役社長 中沢 純一
所在地： 〒166-8535 東京都杉並区和田2-7-1
URL ： https://books.kosei-shuppan.co.jp/