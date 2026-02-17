北欧在住の日本人が運営するオンラインショップ「ソピバ北欧」(運営会社：オーランド)は、スウェーデンの伝統工芸品として400年以上の歴史を持つ「ダーラナホース(ダーラヘスト)」を、スウェーデン最古の工房から直輸入。すべて現地職人によるハンドメイドの一点もの。日本語説明書付き・ギフト箱入り仕様で、北欧の職人技と物語性を、日本の暮らしに寄り添うかたちでお届けします。


【背景・企画意図】

・「ダーラナホース」は約400年前にスウェーデン中部ダーラナ地方で生まれた伝統工芸品で、「幸せを運ぶ馬」として親しまれ、現在ではスウェーデンを象徴するモチーフのひとつです。


・近年、日本でも北欧雑貨や北欧インテリアへの関心が高まる一方で、背景や由来が十分に伝わらないまま流通する商品も少なくありません。


・ソピバ北欧は「北欧在住者ならではの現地情報」と「確かな品質」を強みとし、単なる雑貨ではなく「物語のある北欧の手仕事」を日本の消費者に届けることを目指しています。


・年4回ほどの限定入荷と日本語説明書付きパッケージにより、初めてダーラナホースを手に取る方にも安心して選んでいただける伝統工芸品として展開します。


スウェーデン最古の工房で一点ずつ手作り


スウェーデン伝統工芸品ダーラナホース



【商品特徴】

(1)スウェーデン最古の工房「グラナス工房」製

・1922年創業、100年以上の歴史を持つスウェーデン最古のダーラナホース工房「Grannas(グラナス)」による正統派の作品

・現地ダーラナ地方で、今も変わらぬ製法を守り続けています


(2)すべてが一点もののハンドメイド

・職人が木を切り出し、削り、色付け、絵付けまでを一つ一つ手作業で制作

・手仕事ならではの温もりと、微細な個体差を楽しめます


(3)日本語説明書付き・ギフト箱入り

・400年の歴史や由来、モチーフの意味、工房についてを日本語で丁寧に解説

・取扱い方法やケアについても記載

・老若男女問わず、大切な方へのギフトにも最適な仕様


(4)暮らしに溶け込む北欧デザイン

・北欧らしい色彩とフォルムで、インテリアのアクセントとしても活躍

・置くだけで空間に物語と温かみを添えます


北欧の職人技と物語性を、日本の暮らしに。



【入荷スケジュールと販売】

-入荷回数　： 年4回程度(予定)

-販売開始日： 2月20日より、2026年初回の販売を開始

-販売形態　： 数量限定(全て1点もの)


すべて1点もの。数量限定の輸入。



【商品概要】

商品名　： ダーラナホース(ダーラヘスト)

価格　　： 7,150円(税込)～8,250円(税込)

メーカー： グラナス/Grannas

サイズ　： ・約L10 × H10 x 3cm・約L12ｘH13 x 4cm

　　　　　 ※手作りのため若干の個体差があります

重さ　　： 約50g～100g(天然木のため若干の個体差があります)

素材　　： 木(パイン材)

原産国　： スウェーデン


絵付けが美しい「幸せを運ぶ馬」ダーラナホース



【販売場所】

ソピバ北欧　公式WEBサイト▼

https://sopiva-hokuou.com/


Instagram▼

@sopiva.hokuou

https://www.instagram.com/sopiva.hokuou