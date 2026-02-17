「湊川公園手しごと市」は2026年2月28日(土)から「淡河バンブープロジェクト」と協働し、地域の方々とともに公園内外壁の補修を行います。

神戸市兵庫区の湊川公園で、破損が続いてきた外壁を地域住民の手で修繕する取り組みが始まります。

毎月第4土曜日に開催され、14年続くハンドメイドマーケット「湊川公園手しごと市」が、神戸市北区淡河地域で竹林整備に取り組む淡河バンブープロジェクトと協働。放置竹林で伐採された竹を活用し、参加型ワークショップ形式で公園外壁を補修します。





淡河バンブープロジェクト





同公園では、板張りの外壁が子どもによるボールの壁打ちなどで約1/3の板が破損。内部物品が持ち出されたり、ごみが投げ入れられたりする被害が繰り返されてきました。修繕を行っても再び壊される状況が続き、対応が課題となっていました。

今回の取り組みでは、竹の切断や面取り、やすり作業、外壁への貼り付けなどを来場者が体験。作業時間は5～10分程度で、子どもから大人まで参加できます。





前回は悪天候により中止となりましたが、「このまま終わらせず、地域で公園を守る形をつくりたい」と改めて実施を決めました。





「壊れたことを責めるのではなく、どうすれば大切に使えるかを地域で考えるきっかけにしたい」という想いから放置竹林という“山の課題”と、公園破損という“まちの課題”をつなぐ取り組みとして、継続的に実施しながら外壁の完成を目指さします。





壊れた壁面









■取組み概要

初回開催日：2026年2月28日(土)

※以降も毎月第4土曜日開催予定

会場 ：湊川公園(神戸市兵庫区)

参加費 ：無料

時間 ：11:00～12:00、13:00～14:00

作業時間は5分～10分程度です。

いずれかのお好きな時間にお越しください。

(当日予約も受付しています)

体験内容 ：・竹を切る体験

・面取りややすり作業

・竹を外壁に貼り付ける作業体験 などを予定

対象年齢 ：どなたでも

※小さいお子さんは、保護者の方とご参加ください。

※汚れても良い服装でお越しください。

※軍手をお持ちの方はご持参ください。(貸出もございます)





※子どもが竹を切る様子や修繕前後の外壁の撮影が可能です。





ワークショップのイメージ









【協力団体紹介】

淡河バンブープロジェクトは、神戸市北区・淡河地域を拠点に、放置竹林の課題解決と竹資源の利活用を通じた環境改善に取り組むプロジェクトです。里山の景観や生態系を守るために行われる竹林伐採で発生する竹を「廃棄物」とせず、暮らしや地域活動に活かす循環型の取り組みを続けています。これまで、地域イベントやワークショップを通して、竹を使った制作体験や空間づくりを行い、環境問題を身近に感じ、体験的に学ぶ場づくりを大切にしてきました。

Facebook ： https://www.facebook.com/ougobamboo/

Instagram： https://www.instagram.com/ougo_bamboo_project/

所在地 ： 神戸市北区淡河町淡河790-1 シェアスペース ムスヒ





淡河の竹林





＜今回の協働について＞

本プロジェクトでは、淡河地域で伐採された竹を湊川公園の外壁補修資材として活用します。

「山で生まれた課題(放置竹林)」と「まちで生まれた課題(公園の破損)」をつなぎ、地域資源の循環によって双方の課題解決を目指す点が、本取り組みの大きな特徴です。

また、淡河バンブープロジェクトがこれまで培ってきた、子どもや地域住民とともに行うワークショップのノウハウを活かし、修繕作業そのものを「学びの場」として位置づけています。





＜期待される効果＞

・放置竹林問題への理解促進

・地域資源を活かした環境配慮型の公園整備

・子どもたちや地域住民が公共空間に関わる主体的な経験

・「壊れたら直す」から「大切に使う」意識への変化、これらを通して、単なる修繕にとどまらず、地域全体で公園を見守り、育てていく関係性の構築を目指します。





＜今後の展開＞

本取り組みは単発のイベントではなく、毎月開催して徐々に外壁を完成させます。「公園を壊さない」「自分たちで守る」という意識を地域に根付かせることを目指しています。 完成後も、地域の方々のアイデアも反映させて、新しいデザインに変更を加えたりと、継続的に取り組みます。









【主催団体紹介】

湊川公園手しごと市について「湊川公園手しごと市」は、神戸市兵庫区の湊川公園にて、毎月第4土曜日に定期開催しているハンドメイドマーケットです。クラフト作品をはじめ、手作りフードやキッチンカーなど、毎月約100件のブースが集い、地域内外から多くの来場者でにぎわいます。

会場内では、音楽ステージや子どもが楽しめる企画も展開し、地域の方々や親子連れが気軽に集い、交流できる場づくりを大切にしています。本イベントは2012年に、「公園を守り育てる活動」として、地域活性化を目的にスタートしました。継続的な開催を通じて地域に根付き、今年で14年目を迎える取り組みへと成長しています。

ホームページ： https://minatogawa-mart.net/

Instagram ： https://www.instagram.com/minatogawa_teshigoto/





湊川公園手しごと市の会場









＜付随する地域活動＞

湊川公園手しごと市では、マーケット開催にとどまらず、地域とより深く関わり合うための活動にも取り組んでいます。

・オナジカマノメシ

世代を越えた交流を生み出すことを目的に、地域の人々が集い、一緒に食事をしたり、地域にとって良いものを考え、形にしていく取り組みです。





オナジカマノメシ





・みなとがわパークタウンの「なかにわ」

週に1度、商業ビルの空きテナントを活用し、地域の方やさまざまな活動を行う人が自由に使えるスペースを開放。新しいつながりや活動が生まれる場として運営しています。





みなとがわパークタウンの「なかにわ」





・湊川キッチン

日替わりで異なるカフェが楽しめるシェアキッチンを運営。現在、出店者を募集中です。





湊川キッチン









■2/28 同日開催イベント

《その1》「KOBE DPRO.3×3」がやってくる！湊川公園でバスケ体験

KOBE DPRO.3×3は、兵庫区に拠点を置く3×3バスケットボールプロチームです。

今回、湊川公園手しごと市の会場に特設コートを設置しクラブに通う中学生との交流やコート解放を実施。

小さなお子さんから小学生高学年のお子さまを中心に、バスケに親しみ、初心者にも楽しめる内容をご用意しています。





KOBE DPRO 3X3 イメージ





選手は当日、九州の会場で試合を行なっています。

ライブ中継で試合を観戦！みんなで応援しましょう！！

会場みんなで盛り上がる、特別な1日をお楽しみください。





＜スケジュール＞

11:00～12:00 コート解放・キッズ3×3体験受付

・小さなお子様もボールに触れ合う体験ができます(受付不要)

・12時からの「キッズ3×3体験」受付を行います。





12:00～13:30 キッズ3×3体験

・小学4年生～6年生対象

・クラブチーム所属の中学生が一緒に練習・指導してくれます。





(14:00～14:30 消防音楽隊の生演奏)





14:45～16:00 3×3練習・試合・片付け

・キッズ3×3体験に参加したみんなと一緒に、試合をします。

・コートを片付けます。一緒に片付けをしてくださる方募集！





＜開催概要＞

日時：2026年2/28(土)11:00～16:00

会場：湊川公園

費用：参加・観覧無料





※雨天、雪の場合は中止いたします。





＜3×3バスケットボールとは＞

3人制バスケ「3×3(スリーエックススリー)」は、国際バスケットボール連盟(FIBA)が正式なルールを設け、2007 年から「正式競技種目」として、今日まで、世界中で拡大しているスポーツです。

※5人制バスケットボールとの主な違い

・ハーフコート

・21点先取ノックアウト制

・通常ゴール1点、アーク外シュート2点





＜「KOBE DPRO(神戸ディプロ)」とは＞

ディプロは総合型地域スポーツクラブとして“共に競い、興しむというスポーツ本来の楽しみを提供するコミュニティ”を目指し、2022年2月に始動しました。総合型地域スポーツクラブとは、多くの世代で、さまざまなスポーツを、それぞれのレベルに合わせて経験できることを概念としたスポーツコミュニティのあり方です。





KOBE DPRO.EXEは総合型地域スポーツクラブのトッププロチームとして神戸のスポーツ文化のさらなる発展に貢献したいと考えています。

https://www.kobedpro-basketball.com/

主催：株式会社Root









《その2》よくわかる！「コベカツ」入門～部活動の地域移行って何？～

来年度からスタートする「KOBE KATSU(コベカツ)」は、神戸市の中学生が、放課後・休日に校区の枠を越えて、スポーツ・文化芸術活動をはじめ、さまざまな活動に参加できる新しい仕組みです。





「コベカツ」入門





来年度9月に制度開始が迫る中で、

・どんな内容なのか

・どうやって情報を知ればいいのか

・実際の運用はどうなるのか

といった点について、保護者や子どもたちから「分かりにくい」という声が多く寄せられています。





この会では、そうした現場の声を直接、教育委員会に届けるとともに、制度の目的や内容について分かりやすく説明していただき、質問ができる場を設けます。

また当日は、コベカツに参画しているクラブの皆さんにも登壇していただき、それぞれの活動内容や、子どもたちへの想い、クラブづくりの考え方などを直接お話しいただきます。

制度の説明だけでなく、「実際にどんな大人たちが、どんな想いで関わっているのか」を知っていただくことで、参加者の皆さんがより安心してコベカツを考えられる場となることを目指しています。





＜登壇団体＞

・神戸ディプロ

・こどもフェスタ吹奏楽部





＜開催概要＞

開催日：2026年2月28日(土)

時間 ：18:00～19:00

場所 ：兵庫区役所2F「みなとがわホール」

参加費：無料





＜参加方法＞

事前予約制です。以下のフォームよりお申し込みください。

https://minatogawakobekatsu.peatix.com/

締切日：2/25 10:00まで