パーソナルエージェント株式会社(東京都練馬区)が運営する、保育士および幼稚園教諭等による保育施設の職場口コミサイト「保育士のミカタ」は、保育施設を運営する企業・法人向けに提供している保育士口コミの閲覧・分析サービスにおいて、無料プランの導入施設数が2026年2月1日時点で355施設となり、350施設を突破したことをお知らせいたします。





保育施設の導入施設数350施設突破





本サービスは2025年12月15日に提供を開始し、約1.5ヵ月で導入355施設まで拡大しました。さらに、導入施設のうち20施設が有料プランを導入(有料導入率5.6％)しており、無料プランでの現状把握を起点に、改善・採用強化へと活用が進んでいます。









■背景：“選ばれる園”になるために、採用と定着は急務





待機児童の解消や少子化の影響により、保育業界では施設運営の環境が変化しつつあります。帝国データバンクの調査でも、保育園運営事業者の倒産・休廃業・解散が増加し、2025年は過去最多ペースで推移していると指摘されています(帝国データバンク「保育園」の倒産・休廃業解散動向)。

加えて、今年4月から始まる「こども誰でも通園制度」により、受け入れ体制の整備が求められる中で、保育の質を維持しながら安定運営を行うための体制づくりは一層重要になります。

その中核となるのが、保育士の採用と定着です。人員不足は現場負荷を高め、サービス品質や職員の離職にもつながりやすいため、職場環境を可視化し、改善につなげる取り組みが重要になります。









■特長：業界平均との比較で、自園の「強み・弱み」を視覚的に把握





無料プランでは、自園の口コミ閲覧に加え、口コミカテゴリー(人間関係／残業／給与／働きやすさ 等)ごとに、保育業界全体の評価点数の平均値と比較できます。

これにより、

●自園の弱み・弱点(改善優先領域)

●求職者に伝えるべき自園の強み・長所

を、数値と視覚的な表示で把握でき、職場改善と採用広報の両面に活用できます。





(例)「残業」は業界平均より低く“働きやすさ”が強み／一方で「人間関係」は業界平均より低く、改善優先領域として把握できる―といった形で、強み・弱みを一目で確認可能









■無料プランで利用できる主な機能(期限なし・費用0円)





1. 自園口コミの閲覧(高評価・最新口コミ／良い点・気になる点の双方)

2. カテゴリー別分析(全20項目以上)(人間関係、休日、残業、給与など、カテゴリーごとの評価点数を可視化)

3. 業界平均(評価点数の平均値)との比較(強み／弱みを視覚的に把握)

4. 系列園比較(同一法人内の園ごとの比較・分析)





※口コミ投稿者の匿名性は厳守され、個人特定につながる情報は一切開示されません。









■今後の展開





無料プランに加え、より詳細な分析や採用広報の強化が可能となる有料プラン、口コミの価値を最大化する広告サービス、直接採用を支援する送客サービスも提供しています。









■無料プラン：保育法人登録・資料請求

完全無料でご利用いただけます！





無料プランは費用0円・期限なしでご利用いただけ、業界平均との比較で自園の強み・弱みを一目で把握できるため、4月の制度開始前にまずは現状把握からご活用ください。





【無料プラン】保育法人登録ページ

https://hoikushi-mikata.jp/pr-nursery/





【資料請求】サービス紹介資料(PDF)

https://forms.gle/H1XdKCpkrERrvYLA9









■会社概要





会社名 ： パーソナルエージェント株式会社

所在地 ： 東京都練馬区豊玉北5-18-10 4F

代表者 ： 坪内 健介

事業内容 ： 保育士・介護士・歯科衛生士向け口コミメディア運営

運営サイト： https://hoikushi-mikata.jp









■本件に関するお問い合わせ先





パーソナルエージェント株式会社 広報担当

お問い合わせ： https://hoikushi-mikata.jp/inquiry