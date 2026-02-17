株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、世界最大のりんご型展望シアター「HELLO KITTY APPLE HOUSE」では、施設内にあるイラストから間違いを全て見つけると、当施設のオリジナルグッズが貰える『アップルミッション～HELLO KITTY APPLE HOUSE まちがいさがし～』を開催中です。そしてこの度、春季限定のクリア特典として『オリジナルミラー缶バッジ』が登場。3月１日（日）よりノベルティの配布を開始いたします。

参加者は、受付で渡される“まちがいさがしキット”を使い、施設内の360度シアターに映し出されたハローキティの可愛い夢の中が描かれたイラストから隠された間違いを探し出します。間違いを全て見つけ出すと、「HELLO KITTY SHOW BOX」の衣装を着たハローキティとウサギがお花畑の中で遊んでいる、華やかでかわいらしい春限定デザインのオリジナルミラー缶バッジをプレゼント。小さなお子さまから大人の方まで、年齢問わずお楽しみいただけるイベントです。是非間違い探しに挑戦し、ここでしか手に入れる事の出来ないオリジナルミラーをゲットしてみてください！

■『アップルミッション～HELLO KITTY APPLE HOUSE まちがいさがし～ 春季限定ノベルティ』 概要

期間： 3月１日（日）～5月31日（日）※ノベルティがなくなり次第終了内容： 施設内の360度シアターに映し出されたハローキティの可愛いイラストと、まちがいさがしキットを照らし合わせ、隠された間違いを全て見つけるとHELLO KITTY APPLE HOUSE春限定デザインのミラー缶バッジをプレゼント参加費： 500円（税込） ※別途HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料が必要景品： HELLO KITTY APPLE HOUSE春限定デザインミラ―缶バッジ場所： 兵庫県淡路市野島平林177-5 問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/