日本初⁉AIで「断る勇気」と「咄嗟に大声を出す能力」を養う／大阪電気通信大学×四條畷警察署、小学生向け次世代防犯訓練〜学生開発のAI会話システムと声量測定ツールで、ゲーム感覚で学ぶ不審者対策〜
大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、四條畷警察署（大阪府大東市／署長：山岡一馬）と連携し、2月20日（金）に大東市立深野小学校にて、AI技術を活用した小学生対象の「不審者対応訓練」を実施いたします。
本取り組みは、10月に締結した「安全・安心なまちづくりに関する連携協定」に基づく第3弾のプロジェクトです。これまでの特殊詐欺防止対策に続き、今回は「子供の安全」をテーマに、本学学生が開発した「AIカメラによる特殊詐欺防止」「特殊詐欺防止AIシステム」に続く第三弾になります。今回も本学の学生がAIを活用したツールを導入します。
【本件のポイント】
■ 連携第3弾：学生のデジタルスキルで地域課題（防犯）を解決
■ AI会話システム：四條畷警察監修のリアルなシナリオで、不審者への対応力を養成
■ ゲーム性の導入：声の大きさをランキング化し、防犯に不可欠な「咄嗟に大声を出す訓練」を楽しく実施
ATMで携帯電話通話中の操作をAIカメラが察知
ショッピングモールでの体験イベント
【開発ツールの概要】
児童が飽きずに、かつ実践的なスキルを身につけられる2つのツールを共同開発しました。
1．AI不審者対話シミュレーター
四條畷警察署提供のシナリオに基づき、画面上の不審者が言葉巧みに児童を誘い出そうとします。児童は対話を通じて、不適切な勧誘を断り、安全に逃げるための判断力を養います。すでに商業施設でのイベントでは高い評価を得ています 。
2．「大声自慢」声量測定・ランキングシステム
防犯において最も有効な「声を出す」行為をトレーニングします。マイクに向かって出した声の大きさを測定し、ランキング形式で表示。ゲーム感覚で競い合うことで、いざという時に躊躇なく大声を出せるよう促します 。
【AIを活用した不審者訓練開催概要】
日時：2026年2月20日（金）10:00〜12:15
場所：大東市立深野小学校（大阪府大東市深野4−15−1）
対象：同校 児童
内容：大阪電気通信大学の学生が制作したツールを使用し、児童を対象とした不審者対応訓練
【取材のご案内】
当日は、児童が実際にAIツールを体験している様子や、開発に携わった学生など関係者へのインタビューが可能です。取材を希望される場合は、2月19日（木）17時までに下記担当者までご連絡ください。
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組
在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）
