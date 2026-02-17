



株式会社ブレインファーム（本社:東京都港区、代表取締役:新谷聡美）は、企業のサステナビリティ管理体制を評価する世界最大級のプラットフォーム「EcoVadis（エコバディス）」の環境スコア改善をご支援するオンラインセミナーを無料で開催いたします。

≪セミナー予約用URL（Peatix）≫https://peatix.com/event/4810295

現代社会は世界的に気候変動、人権問題、パンデミック、地政学リスクなど、サプライチェーンを揺るがすリスクが極めて多様化しています 。これに伴い、取引先企業（サプライヤー）の財務状況だけでなく、サステナビリティへの取り組みを評価する要請が世界的に高まっています 。

■そもそも EcoVadis とは何か？

EcoVadisは、世界185か国、15万社以上が利用する世界で最も信頼されているサステナビリティ評価機関であり、下記のような特長があります。

•柔軟性： 企業の規模・業種・地域を問わず、一貫した評価ができる。

•包括性： 環境・人権・倫理・調達の４分野を網羅的にカバーしている。

•国際性： ISOやGRIなど、世界標準の規格や法規制に準拠している。

•先進性： 生活賃金など、国際市場の最新トレンドを迅速に反映している。

•利便性： スコア化により、企業間の比較やランク付けが容易である。

•発展性： 是正措置（CAP）の仕組みがあり、企業の改善を促せる。

•信頼性： 証拠資料に基づく専門家の審査により、客観性を担保できる。

■今回のセミナーでは「環境」スコアを！

EcoVadis評価において特に配点の高い「環境」テーマ。日本企業にとっては本来強みであるはずが、なかなか取り組みが評価に反映されず、スコアが伸び悩んでいるという企業様が多く見受けられます。本セミナーでは、高評価に不可欠な「定量目標の策定」「措置のエビデンス作成」「データの収集・報告方法」といった内容について、基礎から丁寧に解説します。

■さらに、EcoVadis社もご登壇！

株式会社ブレインファームが日本唯一の戦略パートナーということでEcoVadis社ご担当者も登壇、最新の評価アップデート情報についてお話しいただきます。初めて評価を受ける企業様や、環境スコアをさらに引き上げたい企業様におすすめの内容です。

ちなみにEcoVadis社の戦略パートナーは１ヶ国１社であり、また、EcoVadisメダルでシルバー以上を獲得している会社でないと戦略パートナーになれないルールがありますが、株式会社ブレインファームは世界でトップ１％だけが獲得できる「プラチナメダル」を取得している戦略パートナーです。

【おもなカリキュラム】

①EcoVadis評価の基本と最新アップデート情報

スピーカー：EcoVadis Sustainability Analyst / エコバディス サスティナビリティアナリスト 唐 笑冬

②EcoVadis評価における環境テーマの回答ポイント

スピーカー：株式会社ブレインファーム サステナビリティコンサルタント 望月 信利

【開催概要】

日 時 ： 2月24日(火) 13:30～14:30

形 式 ： Zoomウェビナーによるオンライン開催

参 加 ： 無料

【主催者紹介】

株式会社ブレインファームは、CDPやEcoVadis（エコバディス）の公式認定を受けたコンサルティングファームです。グローバルなサステナビリティ評価の視点に基づき、スコア向上に向けた実践的なサポートや、GRIスタンダードに準拠した情報開示支援を提供しています。 特にEcoVadisにおいては、日本唯一の戦略パートナーとして数多くの企業様を支援してまいりました。本セミナーでは、これまでの豊富な実績に基づいた知見を共有し、EcoVadis評価の基礎知識習得から、企業のサステナビリティ推進の強化までをトータルにサポートいたします。

株式会社ブレインファーム

https://brainfirm.co.jp/

当社のサステナビリティに関する取り組み

https://brainfirm.co.jp/company/sustainability

