この度、当社グループ会社の株式会社アシスト（以下「アシスト」）および株式会社ジュニア（以下「ジュニア」）は、「価格」「安心」「品質」にこだわった住まいづくりを展開する株式会社 秀光ビルド（本社：石川県加賀市、代表取締役会長：本間 航也、以下「秀光ビルド」）と資本業務提携を締結し、本提携を通じて秀光ビルドグループに加入いたしましたのでお知らせいたします。

1. 資本業務提携の目的

当社グループ会社のアシストおよびジュニアは、愛知県半田市を拠点に、中部地区トップクラスのサイディング施工実績と高度な外装技術を有しております。特に最新鋭のプレカット技術による工期短縮や廃棄物削減において、業界を牽引する取り組みを行っております。

一方、秀光ビルドは、「自分が施主なら」という経営理念のもと、北陸エリアを起点に全国へ高品質で適正価格な住宅を提供されており、現在、さらなる顧客満足度の向上と市場シェアの拡大を目指し、地域に根差した供給・施工体制の構築を加速させています。

本資本業務提携により、アシスト・ジュニアは秀光ビルドグループの一員として、同社が持つ全国規模の住宅開発力と、アシスト・ジュニア両社が持つ専門性の高い施工技術・ノウハウを融合させます。これにより、施工体制のさらなる安定化と、住まいの耐久性・品質の向上、そして環境負荷を低減する持続可能な住宅供給体制の確立を目指してまいります。

2. 業務提携による主な取り組み

本提携を通じ、以下のシナジー創出を図ります。

1.施工品質および生産性の向上

アシストが保有するサイディングプレカット技術や外部一連工事のノウハウを秀光ビルドの住宅建築に導入し、現場の工業化を推進。さらなる高品質な住まいの提供と工期短縮を実現します。

2.中部エリアにおける事業基盤の拡充

愛知県を中心とした中部エリアにおいて、両社のネットワークを相互活用し、地域密着型の営業・施工体制を強化します。

3.持続可能な住まいづくりの推進

プレカット加工による現場廃材の削減など、環境に配慮した施工プロセスを共有し、SDGs（持続可能な開発目標）に資する住宅供給を推進します。

3. 各社概要、新経営体制

4. 今後の見通し

本件による当期の業績への影響は軽微でありますが、中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。今後も秀光ビルド、アシスト、ジュニアの3社は緊密な連携のもと、お客様に選ばれる「家づくり」に邁進してまいります。

以上