2026年2月18日

エスビージャパン株式会社

「旅の専門家」としての情報発信を本格始動！ 地方創生・海外PRのプロが動画チャンネル・解説コラムを公開

海外企業や団体の日本進出を支援するエスビージャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中元 英機）は、旅・観光・地域活性・海外ビジネスを横断してきた経験と実績をもとに、「旅の専門家」として動画チャンネルおよび解説コラムの情報発信を本格始動しました。併せて、自治体・行政機関向けに、観光振興や地域産品の海外展開をテーマとした無償講演・事例紹介活動も順次展開していきます。

YouTubeチャンネル ：https://www.youtube.com/@hidesan_journey

└毎週、火・金曜日の19時に公開予定！“40代からでも挑戦できる” をテーマに発信中

コラム専用ページ ：https://sb-ja.jp/category/column-interview/





動画チャンネル・解説コラムについて

同社は2007年の創業以来、自治体を主要クライアントとして、地域活性化・地方創生・観光振興・海外PR支援を継続してきました。自社による海外輸出・ビジネス展開は10カ国以上にも及びます。

さらに代表の中元は現地実査を重視し、これまでに国内約1,500市町村を訪問、海外56カ国を渡航しました。その土地ならではの資源や人の魅力を発見し、顧客のビジネスマッチングにも生かしています。

こうした実務と工数に裏付けられた知見を、動画・Vlog約400本の配信実績とあわせて再編集し、専門家視点の解説コラムとして新たに公開を開始しました。

従来の観光紹介型コンテンツとは異なり、【地域資源発掘 → 海外展開 → ビジネス実装】までを視野に入れた“実践型の旅情報発信”をぜひお楽しみください。

主な実績

【ビジネス編】

乳製品企業と現地の有名カフェチェーンとのコラボ商品を開発し、期間中に数千規模の販売を実現、台湾市場に向け認知拡大を支援

台湾、シンガポール、ベトナム、インドネシア、香港などで市場分析と海外バイヤー商談支援を実施、累計500件超の商談機会を創出

台湾・インドネシア・ベトナムで日本アンテナショップ直営拠点を設立し、日本商材の輸出・販売を実施

自治体、経済団体、海外支援機関などで海外展開・地域活性をテーマとした講演に多数登壇

【旅編】

日本の道の駅1,200カ所超を全走破（スタンプラリー最速クラスで完遂）

米国本土48州＋首都圏を約3カ月・約2.6万kmでドライブ踏破

東海道・甲州街道・日光街道・会津西街道の宿場町を訪問

四国八十八カ所遍路の満願をはじめ複数霊場を巡拝

プロ野球1軍・2軍全球場観戦コンプリート、独立リーグ全制覇に挑戦中

ローカル路線バス縦断、自転車による古道・街道踏破などを継続中

情報発信強化の背景と、今後の展望

近年、自治体ではインバウンド再や観光振興、地域産品の海外展開など、「地域価値の外部発信」が重要テーマとなっています。一方で海外ビジネスと地域現場の双方を理解する実務人材は限られており、机上分析ではなく、現地体験に基づく専門家視点の情報へのニーズが高まっています。同社では、地域支援の実務と旅の現場知を掛け合わせた発信を通じて、自治体・行政・企業にとって実用性の高い知見提供を行います。

今後は動画・コラム発信を軸に、「旅・観光・地域活性・海外展開」分野の専門家としての認知拡大を図るとともに、自治体・行政機関向けには、観光振興や地域資源の海外展開事例に関する無償講演・事例紹介も実施予定です。

地域と世界をつなぐ実践型ナレッジの発信拠点となることを目指してまいります。

会社概要

会社名 ：エスビージャパン株式会社

代表取締役 ：中元英機

所在地 ：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

URL ：https://www.sb-ja.jp

英語サイト ：https://sb-ja.jp/for_english