一般社団法人日本AIスキル認定協会(東京都渋谷区)は、AI資格「生成AI導入実務者検定」（受験料無料）を2026年2月17日(火)より提供開始いたします。本資格は、生成AIを企業内に導入し業務を効率化・自動化する実務を担当する人向けのAI資格です。試験はオンラインで何時でも受験することができ、合否に関わらず、受験することで自分のAI導入・実務スキルの現在地を知ることができます。また実務に必要な知識を受験しながら学ぶことができます。

■2026年は「AX(AIトランスフォーメーション)」の時代へ

企業変革はDX(デジタルトランスフォーメーション)から、AX(AIトランスフォーメーション)へと移行しています。多くの企業が生成AIの導入を推進していますが、「導入しても使いこなせない」「現場に定着しない」という課題に直面しています。その背景には、AIツールの選定、業務プロセスへの組み込み、社内展開、運用管理といったAX推進の一連の実務を担える人材の不足があります。経済産業省の調査では、2030年までに最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、「企業のAXを推進できる実務者」の育成が急務となっています。生成AI導入実務者検定は、こうしたAX推進人材を育成・認定することで、日本企業のAI活用を加速することを目指しています。

「生成AI導入実務者検定」試験の特徴

１．受験料0円 - 完全無料で受験できます２．スキルの現在地を可視化 - 合否に関わらず、自分のAI実務スキルレベルを客観的に把握できます３．AX推進に直結 - 導入から運用まで実践的な知識を習得４．短時間で完了 - 約30～50分で受験できます５．即座に結果がわかる - 合否はその場で判定６．すぐに認定証を発行 - 合格者には即座に「生成AI導入・実務者認定証」(PDF)を発行します■受験方法専用サイトから簡単に受験できます。すぐに検定を始められ、結果もその場で確認できます。■生成AI導入・実務者検定の試験概要本検定では、AX推進に必要な以下の実務スキルを評価します◎ 生成AIツールの選定と評価業務課題に応じた適切なAIツールの選定基準と評価方法◎ 業務プロセスへの組み込み設計既存業務フローへのAI導入設計と効果測定◎ プロンプトエンジニアリング実務業務成果を最大化するプロンプト設計と最適化手法◎ 社内展開とチェンジマネジメントAI活用を組織に浸透させるための推進手法◎ 運用管理とガバナンスセキュリティ、コンプライアンス、品質管理の実務知識◎ ROI測定と継続改善投資対効果の測定と業務改善サイクルの構築■対象者社内でAX推進を担当するリーダー・実務者DX推進部門、情報システム部門の担当者経営企画・事業企画でAI活用を検討する方業務改善プロジェクトを推進する方AI導入コンサルタント、研修講師■企業にとっての価値●AX推進の成功率向上認定者が社内にいることで、AIトランスフォーメーションの成功確率が高まります●AX人材育成の基準として活用社内のAI人材育成カリキュラムの指標として活用できます●採用時の客観的評価AX推進スキルを持つ人材の採用基準として活用できます●投資対効果の最大化正しい知識を持った実務者により、AI投資のROIを最大化できます

■今後の展開

当協会では、2030年までに100万人のAI人材の育成と認定を目指しています。●生成AI導入・実務者検定の上級レベル検定の公開●企業向けAX推進支援プログラムの提供●業種別・職種別の専門検定の開発●大学・企業との連携による実践的教育プログラムの展開無料AI資格を通じて、日本全体のAX推進力向上と、AI活用企業の増加に貢献してまいります。■公式サイトhttps://ai-skill-kentei.jp■協会について名称: 一般社団法人 日本AIスキル認定協会(東京都渋谷区)事業内容: AIスキル検定の運営、AI普及・啓発活動 ほか公式サイト: https://ai-skill-kentei.jp/about■取材・お問い合わせ先一般社団法人 日本AIスキル認定協会 広報担当E-mail: support@ai-skill-kentei.jp※本リリースの内容は発表日時点の情報です。