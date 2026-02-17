KTC放課後スクールHug₋PON!（運営会社：CKCネットワーク株式会社、代表者：山崎 朋宏）は、2025プレナスなでしこリーグ1部で優勝を果たした女子サッカークラブの朝日インテック・ラブリッジ名古屋（運営法人：株式会社LOVELEDGE、代表取締役：堀田 崇）の選手を講師に招き、会員児童向けのサッカー体験教室を主催します。KTC放課後スクール Hug₋PON!はKTC GROUP［中央出版ホールディングス株式会社 (本社：愛知県長久手市、取締役社長：前田 哲次)を中核とする企業グループ］に属しており、同グループの児童向けサービスからも参加者を募ります。

▶「サッカー体験教室」の目的・概要

KTC放課後スクール Hug₋PON!では子どもたちの『できた』を増やし、将来の選択肢を広げる『非認知能力』を育む活動を行っています。今回はサッカー選手との交流を通じ、子ども自身が自分の得意・苦手を見つけ、チームとして皆で1つの事柄を協力して行う体験を提供します。

日程：2026年2月28日（土）13:30～15:45場所：朝日インテック WOVEN FIELDサッカーコート住所：愛知県瀬戸市古瀬戸町70（旧古瀬戸小学校）対象：小学校1年生～6年生かつ以下サービス会員 ・KTC放課後スクール Hug₋PON! ・ヨコミネ式学習教室（運営会社：CKCネットワーク株式会社、代表者：山崎 朋宏） ・ナビ個別指導学院（運営会社：CKCネットワーク株式会社、代表者：山崎 朋宏） ・Mother Goose World まなびば （運営会社：イッティージャパン株式会社、代表取締役：川口 路広）

＜協力クラブ＞

朝日インテック・ラブリッジ名古屋（プレナスなでしこリーグ1部所属）監督：磯村 健運営法人：株式会社LOVELEDGE（愛知県名古屋市、代表取締役：堀田 崇）URL：https://loveledge.jp/

▶当日のタイムスケジュール

13:30 グラウンド準備14:00 整列・挨拶 集合写真14:10 ウォーミングアップ14:20 ボールフィーリング（パスやドリブル等）14:40 チーム分けとミニゲーム15:15 コーペレーションゲーム 15:45 終了のあいさつ 解散 ※上記の時刻は変更する場合がございます、雨天決行

▶運営・問い合わせ

CKCネットワーク株式会社 代表者：代表取締役 山崎 朋宏所在地：名古屋市名東区一社4丁目165中央出版ビル3FＵＲＬ：https://www.hugpon.jp/担当者：山澤取材問い合わせ先：t-yamazawa@hugpon.jp