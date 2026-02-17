株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、スイス発ミリタリーウォッチブランドTechne（テクネ）の本格ソーラーダイバーズウォッチ「Marine Offshore（マリーンオフショア）」より、宇宙由来の鉄質隕石“メテオライト”を文字盤に採用したモデルの新色ネイビーとスカイブルーを、2026年2月20日（金）より数量限定で発売いたします。

数億年の時を超え、唯一無二の表情を持つ「宇宙素材」

メテオライトは、数億年という悠久の時を経て地球に到達した天然素材。内部に現れるウィドマンシュテッテン構造と呼ばれる結晶模様は、ひとつとして同じものが存在しない、まさに唯一無二の存在です。この結晶構造は地球上では再現不可能とされ、“本物のメテオライトである証”として知られています。Techneはこの神秘的な素材に着目し、ツールウォッチとしての実用性とロマンを兼ね備えたダイバーズウォッチへと昇華。今回、そのメテオライトに新たな2つの色彩表現を加えました。

深みと知性を宿す「ネイビー」

ネイビーモデルは、深海を思わせる落ち着いた色調の中に、メテオライト特有の結晶模様が静かに浮かび上がる仕上がり。ヴィンテージダイバーズの重厚感と、宇宙素材ならではのロマンが融合した、知的で洗練された一本です。

軽快さと透明感を纏う「スカイブルー」

一方のスカイブルーは、澄み渡る空を想起させるクリアな発色が特徴。単色仕上げならではの潔さが、メテオライトの模様をより際立たせ、スポーティで現代的な印象を演出します。素材の個性をダイレクトに楽しめる、軽やかで存在感のあるモデルです。

ヴィンテージと現代性能を融合した“本気のツールウォッチ”

両モデルともに、37mmのクラシックなケースサイズに、日本製ソーラームーブメントを搭載。日常使いからアクティブシーンまで対応する200m防水とサファイアガラスを備え、見た目だけでなく“毎日使える道具”としての完成度も追求しています。ヴィンテージダイバーズの佇まいと、現代の実用性を高次元で融合させた、本格ツールウォッチとして高い完成度を誇ります。

新作リリースキャンペーンも同時開催

本モデルの発売を記念し、Techne商品をご購入のお客様へ「ブラック型押しレザーベルト」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。オンライン・オフラインともに対象となります。※数量限定・なくなり次第終了

Techne/ Marine Offshore Solar Meteorite

ケースサイズ：37mmケース素材：316Lステンレススチールベゼル素材：316Lステンレススチールガラス素材：サファイアガラス（無反射コーティング）防水性能：20ATMムーブメント：日本製ソーラー(MIYOTA/CITIZEN 2070)限定100本（シリアルナンバー入り）※在庫限りで販売終了価格：74,800円（税込）発売日：2026年2月20日（金）◆販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道、 H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナス店、TiCTAC 東京ソラマチ店、TiCTAC 池袋パルコ店、TiCTAC 札幌ステラプレイス店、TiCTAC なんばパークス店、TiCTAC アミュプラザ博多店、junks ルクア大阪店、TiCTAC 柏高島屋ステーションモール店、TiCTAC イーアスつくば店、TiCTAC 金沢フォーラス店、TiCTAC グランフロント大阪店、H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）、TiCTAC ONLINE STORE（https://www.neuve-a.net/shop/c/c106247/）◆お客様お問い合わせ先エイチエムエスウォッチストア表参道東京都渋谷区神宮前4-4-9-1FTEL：03-6438-9321