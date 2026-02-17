栃木県佐野市にある酒蔵 第一酒造株式会社(代表取締役社長 島田 嘉紀)は、蔵開き(酒蔵見学会)を2026年3月20日(金)、21日(土)(いずれも10時～15時)の2日間開催いたします。





案内チラシ





当社は延宝元年(1673年)の創業で、一昨年創業350周年を迎えた栃木県内最古の酒蔵です。

蔵開き(酒蔵見学会)は当社が開催する、酒造りを見て・呑んで・楽しむイベントです。年に一度の見学会開催は30回目となりますが、長年のご愛飲に感謝を込めて、多くの方々に楽しんでいただけるよう準備をしております。





予約不要のイベントです。精米から始まる酒造りの全工程を、社長や下野杜氏による案内を聞きながら見学。当日限定しぼりたてや数種類の日本酒の試飲ができます。予約不要で1名でも気軽に参加できます。JR佐野駅から臨時送迎バスも運行いたします。

参加者は、酒造りが真っただ中の、この時期にだからこその酒蔵の香りや空気を感じていただくことができます。





昨年の様子(受付)

昨年の様子(見学)

昨年の様子(試飲)





□ 酒蔵見学～通常は見学不可の酒蔵内の見学も

□ 無料試飲～限定酒、定番酒、新酒など数種類の試飲(別途、有料試飲もあり)

□ きき酒チャレンジ～全問正解者にはお酒をプレゼント

□ 蔵開き限定酒(しぼりたて)販売～この日だけの限定販売

□ 甘酒カフェ ノンアルコールの大人気甘酒アレンジドリンク、新商品あり

□ 新酒酒粕詰め放題、日本酒ガチャガチャ、無料大抽選会

□ 駄菓子のおたますくい等 (お子様限定)









■イベント概要

日時 ：2026年3月20日(金)10:00～15:00

21日(土)10:00～15:00

場所 ：第一酒造株式会社

アクセス：JR両毛線・東武佐野線「佐野駅」から臨時有料バス運行

駐車場 ：数が限られますので、公共交通機関のご利用をお勧めします









■会社概要

商号 ： 第一酒造株式会社

責任者 ： 代表取締役社長 島田 嘉紀

所在地 ： 〒327-0031栃木県佐野市田島町488番地

HPアドレス： http://www.sakekaika.co.jp/