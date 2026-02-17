業務用から家庭用まで幅広いオゾン機器を販売する三友商事株式会社(代表取締役：大門 正義、本社：大阪市)では、オゾン脱臭器や空気清浄機に関する問い合わせが急増しています。

2026年は例年より花粉の飛散開始が早まるとの予測が出ており、花粉症対策を目的とした法人・個人からの相談が増加。

なかでもオゾン脱臭器「AIR BUSTER(エアバスター)」への関心が高く、花粉・ウイルス・臭気対策を同時に行いたいという声が目立っています。





花粉飛散





【花粉症有病率は4割超、2026年も早期飛散リスクが指摘】

日本気象協会の花粉飛散予測( https://www.jwa.or.jp/ )によると、2026年のスギ花粉シーズンは、気温推移によって一部地域で例年より早く飛散が始まる可能性があるとされています。暖冬傾向の年は飛散開始やピークが前倒しになる傾向があり、早期対策の重要性が高まっています。

また、環境省の全国調査では、花粉症の有病率は約42％とされ、日本人口ベースでは4,000万人規模に達すると推計されています( https://www.env.go.jp/ )。こうした背景から、感染症対策とあわせて、室内の空気環境やアレルゲン対策への関心が年々高まっています。





花粉症





【花粉・アレルギー対策目的の問い合わせが全体の40％、前年同期比で約3倍】

2026年2月現在、オゾン脱臭器・空気清浄機に関する問い合わせ件数は前年を上回るペースで推移しています。

そのうち、花粉・アレルギー対策を目的とした問い合わせが全体の40％を占め、前年同期比では約3倍に増加しており、季節性需要の高まりが顕著に表れています。

問い合わせの中心は医療施設・福祉施設・オフィス・保育施設などの法人用途が多い一方、近年は一般家庭からの相談も増加傾向にあります。

導入ユーザーからは「毎年悩まされていた目のかゆみやくしゃみが、導入後は明らかに軽減した」といった声が寄せられています。









【オゾン除菌脱臭器「AIR BUSTER(エアバスター)」】

同型機(BT-03)を含め全国2,700台以上の救急車に搭載されているオゾン除菌脱臭装置。オゾンの高い酸化力は、ウイルスや菌、カビ、花粉などの物質に触れることで除菌・脱臭を行い、反応後は酸素に戻るため、薬剤とは異なり人や環境にやさしい除菌機器としてご愛用いただいております。一般社団法人防災安全協会「防疫推奨マーク」認定も取得。災害時に有効に活用でき、安全が認められております。





エアバスター TM-11SF





【空気環境対策は「感染症＋花粉」の同時対策へ】

空気環境対策機器市場は、感染症対策に加え、花粉やアレルゲン対策への関心の高まりを背景に、今後も堅調な成長が見込まれています。健康志向や室内環境への意識の高まりが、需要を後押ししています。

三友商事では、オゾンの特性を活かした空間環境対策を通じて、日常生活をより安全・快適にする提案を強化。今後は法人用途に加え、一般家庭向けの情報発信や導入支援にも注力していく方針です。









【会社概要】

三友商事株式会社

所在地 ： 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2丁目1番

代表者 ： 大門 正義

設立 ： 昭和52年3月

事業内容： 健康関連商品の企画・卸販売/住居関連商品の企画・卸販売

TEL ： 06-6262-6123

FAX ： 06-6262-6088

URL ： https://www.sanyu-syoji.co.jp/