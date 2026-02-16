¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ò¡£KOMA ¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¥½¥Õ¥¡È¯É½
KOMA - MARE sofa
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼êÆ»¶ñ¤ò¶î»È¤·²È¶ñ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¿Í½¸ÃÄKOMA (ËÜ¼Ò : ÉðÂ¢Â¼»³»Ô/ÂåÉ½ : ¾¾²¬ÌÐ¼ù)¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËºÇ¹âÉÊ¼Á¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¶Ë¾å¤Î¿·ºî¥½¥Õ¥¡¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Designed by Shigeki Matsuoka
mare sofa
¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¾å¼Á¡×¡£
¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÍýÁÛ¤Î¥½¥Õ¥¡¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿È¤«¤éÌÚÉô¤Þ¤ÇÁ´¤ÆºÇ¹âÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¶Ë¾å¤Î°ìÂæ¡£
¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¾å¼Á¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ
²È¶ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥³¥¹¥È¤äÀ¸»ºÀ¡¢ÈÂÆþ¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÀ©Ìó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢mare sofa¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤êÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¾å¼Á¡×¡£
¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¥½¥Õ¥¡¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
À©¸Â¤Î¤Ê¤¤ºÂÌÌ
¤É¤ó¤ÊÂÎÀª¤Ç¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Ê¤¤ÆÃÂç¤ÎºÂÌÌ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ¤ë¡¢¿²Å¾¤Ö¡¢²£¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÂç¤¤ÊºÂÌÌ¤ò¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤Ç¹½À®¡£
±ü¹Ô¤¤ËÊÑ²½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊºÂ¤êÊý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤ÈÇØÌÌ¤ÎÌÚÉô¤Ï¤¢¤¨¤ÆÄ¾Àþ¤Ë¡£
ÊÉÉÕ¤±¤ä¥³ー¥ÊーÀßÃÖ¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¶ÊÀþ¤È¡¢µ¡Ç½Åª¤ÊÄ¾Àþ¡£
¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤³¤½¡¢mare sofa¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î³Ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´Ö¤äÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5ÁØ¹½Â¤¤ÎºÂÌÌ
°ìÈÌÅª¤Ë¥½¥Õ¥¡¤ÎºÂÌÌ¤Ë¤Ï¡¢
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥¦¥§ー¥Ó¥ó¥°¥Æー¥×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢mare sofa¤ÎÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ÈÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤ò¾å¼Á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÎÉ¤ÎÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡£
¸ü¤ß¡¢¹Å¤µ¡¢Ì©ÅÙ¡£
Ìµ¿ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò»îºî¤·¡¢¼Â¸³¤ò½Å¤Í¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬5ÁØ¹½Â¤¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£
¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï½À¤é¤«¤¯¡£
¤½¤Î±ü¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ø¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¹Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÃÊ³¬¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤¬¸½¤ì¤ë¡£
ÄÀ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¹Å¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
Ä¹»þ´Ö¿ÈÂÎ¤òÍÂ¤±¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊºÂÌÌ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤ÎºÂÌÌ¤Ï·ÐÇ¯¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ï¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢
¤½¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊñ¥Ü¥¿¥ó¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¤È°Õ¾¢¡¢¤½¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌ©ÅÙ¥Õ¥§¥¶ー100¡ó¤È¤¤¤¦ìÔÂô
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¶ー¤È¥¦¥ì¥¿¥ó¤òº®¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥Õ¥§¥¶ー¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥âー¥ë¥Õ¥§¥¶ー100¡ó¤òìÔÂô¤Ë3.4kg»ÈÍÑ¡£
¥Õ¥§¥¶ーÀìÌç¶È¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ê»ÅÍÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¡£
¤³¤Î½Å¸ü¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ï¡¢¹âÌ©ÅÙ¥Õ¥§¥¶ー100¡ó¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤¥Ûー¥ë¥É´¶¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
50mmÌµ¹¤ºà¥Õ¥ìー¥à
¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¡¢¸ü¤µ50¥ß¥ê¤ÎÌµ¹¤ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£ÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¡¢îð¤äÅá¤Ê¤É¤Î¼êÆ»¶ñ¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éºï¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥×¤·¤¿¶ÊÀþ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤È¡¢Ä¾Àþ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡£
¤½¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÌÚ¹©µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ß¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ
mare sofa¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤äÀ¸»ºÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÀ©Ìó¤òÀß¤±¤º¡¢
¤¿¤ÀÍýÁÛ¤Î¥½¥Õ¥¡¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤º¡¢¤¿¤À°ìÅÓ¤Ë¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¾å¼Á¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Îã
parts list
pattern
¡ã ¥Ç¥¶¥¤¥Êー/²È¶ñ¿¦¿Í ¾¾²¬ÌÐ¼ù¤¬¸ì¤ëmare sofa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ä
¤¤¤Ä¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤äÀ¸»ºÀ¡¢ÈÂÆþ¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤È¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³¡×¤È¡Ö¾å¼Á¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¥½¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
¤Þ¤ººÂ¤Ã¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤É¤ó¤ÊÂÎÀª¤Ç¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤º¼«Í³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆÃÂç¤ÎºÂÌÌ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¶ÊÀþ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ü¹Ô¤¤Î°ã¤¤¤òÀß¤±¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºÂ¤êÊý¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£
ºÂÌÌ¤Î¥«ー¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¤äÇØÌÌ¤ÎÌÚÉô¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÉ¤ä¥³ー¥Êー¤Ë¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¶ÊÀþ¤ÈÄ¾Àþ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Î¥½¥Õ¥¡¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´Ö¤äÀ¸³è¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
ºÂÌÌ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿È¤Ï¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Î°Ù¤ËÄÌ¾ï¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥¦¥§ー¥Ó¥ó¥°¥Æー¥×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢mare sofa¤ÎÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤äÆÃÂç¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¾å¼Á¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¦¥ì¥¿¥ó¤Î¸ü¤ß¤ä¹Å¤µ¡¢Ì©ÅÙ¤Ê¤É¡¢Ìµ¿ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¼Â¸³¤·¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë5ÁØ¤Î¥¦¥ì¥¿¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÂÌÌ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ï½À¤é¤«¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ø¤ò»Ù¤¨¤ë¹Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±ü¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä½À¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍýÁÛÅª¤ÊºÂÌÌ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊºÂÌÌ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ÐÇ¯¤Ç¤â¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊñ¥Ü¥¿¥ó¤â»Ü¤·¤¿¡£
ÇØÃæ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥¹¥âー¥ë¥Õ¥§¥¶ー100¡ó¤ò¹âÌ©ÅÙ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¶ー¤È¥¦¥ì¥¿¥ó¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¥Õ¥§¥¶ー²°¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½Å¸ü¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ï¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥Õ¥§¥¶ー100¡ó¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÌÚ¤Î¥Õ¥ìー¥àÉô¤ÏÁ´¤Æ50¥ß¥ê¤ÎÊ¬¸ü¤¤Ìµ¹¤ºà¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¡¢îð¤äÅá¤Ê¤É¤Î¼êÆ»¶ñ¤ò¶î»È¤·¤Æºï¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
mare sofa¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¥³¥¹¥È¤äÀ¸»ºÀ¤Ê¤É¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÀ©¸Â¤ò²¿¤âÀß¤±¤º¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â¤ÎÁÇºà¤Èµ»½Ñ¤À¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤º¤¿¤ÀÍýÁÛ¤À¤±¤ò°ìÅÓ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¾¾²¬ ÌÐ¼ù
KOMA ÂåÉ½ ¾¾²¬ÌÐ¼ù
KOMAÂåÉ½ / ¿ÆÊý / ²È¶ñ¿¦¿Í / ¥Ç¥¶¥¤¥Êー
²È¶ñ¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤È»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤é¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤Î¾Î¹æ¤ò2020Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÇ¯¾¯¤ÇÇÒ¼õ¡£KOMA¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¡£À¤³¦»°Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞÀ©ÇÆ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦8¥«¹ñ55¸Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡£¿¦¿Í¤òÂ«¤Í¤ë¿ÆÊý¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ËÎÏ¤òÃí¤°Â¾¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Ï¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¡ØÃç´Ö¡Ù¤È¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦±¿±ÄÊý¿Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê Âî±Û¤·¤¿µ»Ç½¼Ô¡Ø¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡Ù(https://www.koma.tokyo/works/entry/post-7/)
¡¦ÅìµþÅÔÍ¥½¨µ»Ç½¼Ô¡ØÅìµþ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡Ù(https://www.koma.tokyo/works/entry/post-43/)
¡¦DNA Paris Design Awards2024(¥Õ¥é¥ó¥¹)¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ(https://www.koma.tokyo/works/entry/post-39/)
¡¦reddot award(¥É¥¤¥Ä) 3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ(https://www.koma.tokyo/works/entry/3/)
¡¦iF DESIGN AWARD2025(¥É¥¤¥Ä)¼õ¾Þ(https://www.koma.tokyo/works/entry/post-46/)
¡¦International Design Excellence Awards 2023 (¥¢¥á¥ê¥«)¼õ¾Þ(https://www.koma.tokyo/works/entry/post-31/)
¡¦K-Design Award 2024(´Ú¹ñ)¡¡¶â¾Þ¼õ¾Þ(https://www.koma.tokyo/works/entry/post-40/)
¡¦IDA DESIGN AWARDS 2024¡¡¶â¾Þ¼õ¾Þ(https://www.koma.tokyo/works/entry/post-45/)
¡¦FRaU¡ÖJAXURY AWARD 2025¡×¼õ¾Þ(https://www.koma.tokyo/works/entry/jaxury-award-2025/)
Â¾¡¢À¤³¦8¥ö¹ñ55¸Ä¤Î¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¤½¤ÎÂ¾¼õ¾ÞÎò¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.koma.tokyo/works/)
KOMA - ¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë²È¶ñ -
KOMA¤Ï2003Ç¯¤Ë¾¾²¬ÌÐ¼ù¤¬»Ï¤á¤¿²È¶ñ¹©Ë¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ìÅÀ¤â¤ÎºîÉÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òËþ¤¿¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅìµþ¹Ù³°¤Î20¿ÍÄøÅÙ¤Î¾®¤µ¤Ê¹©Ë¼¤Ç¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤À¤È»×¤¨¤ë²È¶ñ¤ò¼ê»Å»ö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¿ùÊÂ¶è²®·¦¤È¹Á¶èÀÄ»³¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¤¬»ý¤ÄÍ¥¤·¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿¨¤ì¿´ÃÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÊõÊª¤ß¤¿¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÏÊª¤¿¤Á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ìºï¤ê°ìºï¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Æ»¶ñ¤ò°®¤ë»ØÀè¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆ»¶ñ¤¬½Ð¤¹²»¤äÌÚ¶ý¤Î¤Ò¤È¤«¤±¤é¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¡£ ¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢»È¤¦¿Í¤È±Ê¤¯´ó¤êÅº¤¨¤ë²È¶ñ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼ê»Å»ö¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KOMA¤ÎHP¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.koma.tokyo/)
