¾¾ËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¡ÖÍèÉÐ°§»¢¡×¡ÃDigital Space Conference 2026

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÏ¢ÌÁ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ËÌÈøµÈ¹§¡¢°Ê²¼¡ÖÅöÏ¢ÌÁ¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCoinPost¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÆÌ³µ®¿Î¡Ë¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦Âçµ¬ÌÏ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ¡ÖDigital Space Conference 2026¡Ê°Ê²¼¡¢DSC2026¡Ë¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Ë¤è¤ëÍèÉÐ°§»¢¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸øÌ³¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÍ½Äê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚDigital Space Conference 2026 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
DSC2026¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢º£Æü¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢AI¡¢Web3¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤äÀè¿Ê»öÎã¤òÉý¹¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£»º¶È²£ÃÇ¤Çº£¸å¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä²ÁÃÍ½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼¨º¶¤È¼ÂÁ©Åª¤Êµ¤¤Å¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ¯¤ÏÅ¸¼¨²ñ¾ìÆâ¤Ë¿·Àß¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥¹¥Æー¥¸¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£´±¸øÄ£¡¢¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È¼ï¡¦¶È³¦¤ò±Û¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤È¶¦ÁÏ¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDigital Space Conference ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤äWeb3¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ö¾Íè¡¢¼Ò²ñ¤ä»º¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡×
¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃæÄ¹´ü»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊµÄÏÀ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
DSC2026¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê°Õ¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä²ÁÃÍ½Û´Ä¤Îºß¤êÊý¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é¸½ºß¤Î°Õ»×·èÄê¤äµ»½Ñ¼ÂÁõ¤òµÕ»»¤¹¤ë¡È¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°·¿¡É¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£À¯ºö¡¦À©ÅÙÀß·×¤Î»ëÅÀ¡¢¶âÍ»¡¦»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁõ»öÎã¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÄ©Àï¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«¼Ò¡¦¼«ÁÈ¿¥¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¼¨º¶¤ä¼ÂÁ©Åª¤Êµ¤¤Å¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4²ó¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢º£Æü¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¹½ÁÛ¤«¤é¼ÂÁõ¤Ø¤È¿Ê¤àÅ¾´¹ÅÀ¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§²áµî¤Î³«ºÅ¥Æー¥Þ
2023Ç¯¡§¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤òÃÛ¤±¤ë¤«¡©¡×
2024Ç¯¡§¡ÖÀ¸À®AI¡¦Web3¡¦¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¡×
2025Ç¯¡§¡Ö¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µ»½Ñ¤È¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸À¤ÎÂ¿³ÑÅªµÄÏÀ¡×
¡ÚDigital Space Conference 2026 ³«ºÅ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§Digital Space Conference 2026
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÏ¢ÌÁ
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCoinPost
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00～18¡§00¡Ê11¡§00³«¾ì¡Ë
¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー 18¡§30～20¡§30 ¡Ê18¡§00 ³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1ÃúÌÜ23-3 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¿¹¥¿¥ïー5³¬¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¡×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°ÅÐÏ¿¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://jdsef.or.jp/event/dsc(https://x.gd/5xOo9)
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê»öÁ°»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÅÐÏ¿¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket(https://x.gd/rVgXM)
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô³µÍ×¡Û
½ÐÅµ¡§¡Ö¾¾ËÜ ¾° ¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡×¡Ê¼óÁê´±Å¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.kantei.go.jp/jp/104/meibo/daijin/matsumoto_hisashi.html)¡Ë
¾¾ËÜ ¾°
¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã
¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔºâÀ¯²þ³×Ã´Åö
¹ÔÀ¯²þ³×Ã´Åö
¹ñ²È¸øÌ³°÷À©ÅÙÃ´Åö
¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö
Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê¥µ¥¤¥Ðー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ë