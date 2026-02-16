¥á¥¬¥Ò¥Ã¥ÈSFºîÉÊ¡Ø»°ÂÎ¡ÙÃø½ñ¡¦¥ê¥¦¡¦¥Äー¥·¥ó»á¤¬±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ëËÌµþ¸µ±§²Ê¸¸Ì¤Íèµ»½Ñ¸¦µæ±¡¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë
À¤³¦Åª¤ÊSFºî²È¥ê¥¦¡¦¥Äー¥·¥ó»á¤¬±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖËÌµþ¸µ±§²Ê¸¸Ì¤Íèµ»½Ñ¸¦µæ±¡¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥Õ¥¨¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢JFNC¡Ë¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¦»á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤È¡¢Á´¹ñ39¶É¤ËµÚ¤ÖÊüÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Ï¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£JFNC¤Ï¡¢Æ±¸¦µæ±¡¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢°Û¶È¼ïÏ¢·È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¦»á¤¬»ý¤ÄSFÅª»ëÅÀ¤ÈÌ¤Íèµ»½Ñ´Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¡ÖSF¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¡¦Å¸¼¨²ñ¡¢¥ê¥¦»á¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢½ÐÈÇÊª¡¢IP¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¶¦Æ±À©ºî¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ë¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢·ÐºÑ¡¦²Ê³Øµ»½Ñ¡¦Ê¸³Ø¡¦±ÇÁü¡¦¥²ー¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JFNC¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¼èºà¤ª¤è¤Ó¶¨»¿´ë¶È¤Î»²²Ã¤ò´¿·Þ¤·¡¢¥ê¥¦¡¦¥Äー¥·¥ó»á¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤È»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¦¡¦¥Äー¥·¥ó»á¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦ÅªSFºî²È¤Ç¡¢ÂåÉ½ºî¡Ø»°ÂÎ¡Ù»°Éôºî¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇÎß·×3,000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø»°ÂÎ¡Ù±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¥Ò¥åー¥´ー¾ÞÄ¹ÊÔ¾®ÀâÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥·¥êー¥ºÎß·×100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Netflix¤Ë¤è¤ë¼Â¼Ì²½¤ä±Ç²è¡ØÎ®Ï²ÃÏµå¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤òÄÌ¤¸¡¢Ê¸³Ø³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JFNC¤ÏTOKYO FM¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜÁ´¹ñ39¶É¤ò·ë¤Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¡¢²»³Ú¡¦¥Ë¥åー¥¹¡¦Ê¸²½¡¦¶µ°é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôÀéËü¿Í¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÊüÁ÷¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢JFNC¤¬¹ñºÝÅª¤«¤ÄÁÏÂ¤Åª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÜºÙ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥ê¥¦¡¦¥Äー¥·¥óÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡¡Î»ü¶Õ(¥ê¥¦¡¦¥Äー¥·¥ó) | JFN¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È(https://jfn-management.com/talent/liu/)