ÎáÏÂ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡ÖÊÛ¸î»Î Ï»³Ñ¿´Ê¿ µþÅÔ»¦¿Í»ö·ïÊí £²¡×4·î£´Æü¤è¤ë£·»þÊüÁ÷¡ª¡ª
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
Åìµþ¤Ç»Å»ö¤âÄâ¼ç¤â¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï»³Ñ¿´Ê¿¡ÊÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ë¤¬µþÅÔ¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢ ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÏ·¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£ Ï»³Ñ¤ÏÆÈ¼«¤Ë»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤È¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¤ò½ä¤ë»ÐÄï¤ÎÂÐÎ©¡¢ÅÚÃÏ¼è°ú¤ËÍí¤à È¾¥°¥ìÁÈ¿¥¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·Ù»¡¤¬½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ »ö·ï¤ÎÆæ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£
2 ¤Ä¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÏ»³Ñ¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡© ¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¡¢¿Í´Ö¤Î¶ì¤·¤ß¡Ä
»ö·ï¤òÄÌ¤·¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Îå«¤ò¼é¤ë¤¿¤á Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÅºÉÕ¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û ÎáÏÂ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡ÖÊÛ¸î»Î Ï»³Ñ¿´Ê¿ µþÅÔ»¦¿Í»ö·ïÊí£²¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û £´·î£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë£·»þ～£¸»þ£µ£µÊ¬ ¢¨»úËëÊüÁ÷
¡Ú½Ð±é¡Û Á¥±Û±Ñ°ìÏº ¹õÃ«Í§¹á ¤Û¤«
¡ÚµÓËÜ¡ÛÅÏÊÕÁ±Â§
¡Ú´ÆÆÄ¡ÛÉþÉôÂçÆó
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Û¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú²èÁü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Û (C)£Â£ÓÆü¥Æ¥ì